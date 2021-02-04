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وفد من جامعة الجدود الشمالية يزور إدارة المخاطر بجامعة الجوف للإطلاع على تجربة الجامعة في تأسيس إدارة المخاطر

وفد من جامعة الجدود الشمالية يزور إدارة المخاطر بجامعة الجوف للإطلاع على تجربة الجامعة في تأسيس إدارة المخاطر

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وفد من جامعة الجدود الشمالية يزور إدارة المخاطر بجامعة الجوف للإطلاع على تجربة الجامعة في تأسيس إدارة المخاطر

وفد من جامعة الجدود الشمالية يزور إدارة المخاطر بجامعة الجوف للإطلاع على تجربة الجامعة في تأسيس إدارة المخاطر
http://almnatiq.net/?p=946762
المناطق_الجوف

استقبلت جامعة الجوف، وفد من جامعة الحدود الشمالية للتعرف على تجربة جامعة الجوف في تأسيس إدارة المخاطر والآليات المتبعة في تحليل وتقييم المخاطر، إلى جانب النماذج والتقارير المستخدمه والبرامج الحاسوبية في إدارة المخاطر.
وكان في استقبال الوفد كلاٌ من: مساعد وكيل الجامعة د. محمد الحويطي، وسعادة المشرف على إدارة المخاطر د. فياض العنزي، حيث مثل جامعة الحدود الشماليه د. محمد الرويلي والوفد المرافق له.
واشتملت الزيارة على عرض تقديمي عن ادارة المخاطر بالجامعة من قبل المشرف عليها وجولة تعريفية على مرافق الجامعة والاطلاع على ما حققته من منجزات في جميع المجالات والأنشطة في إطار خطوات الجامعة الهادفة.

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