أمير منطقة تبوك يتابع الحالة المطرية التي عمت أرجاء المنطقة

المناطق_تبوك_فايز السميري

تابع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة, ما شهدته مدن ومحافظات تبوك , من أمطار خير وبركة تراوحت ما بين غزيرة إلى متوسطة عمت أرجاء المنطقة, وسالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب.واطمأن سموه على الجهود المبذولة من جميع الإدارات ذات العلاقة, والإجراءات التي جرى اتخاذها بهذا الخصوص, حاثاً سموه الجميع على تكثيف الجهود بما يضمن السلامة للجميع بإذن الله, متمنياً سموه لأهالي المنطقة أوقاتاً ممتعة في ظل الأجواء الممطرة، سائلاً المولى القدير أن يجعلها أمطار خيرٍ وبركةٍ وأن يعم نفعها البلاد والعباد.