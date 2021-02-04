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أمير منطقة تبوك يتابع الحالة المطرية التي عمت أرجاء المنطقة

أمير منطقة تبوك يتابع الحالة المطرية التي عمت أرجاء المنطقة
http://almnatiq.net/?p=946763
المناطق_تبوك_فايز السميري

تابع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة, ما شهدته مدن ومحافظات تبوك , من أمطار خير وبركة تراوحت ما بين غزيرة إلى متوسطة عمت أرجاء المنطقة, وسالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب.واطمأن سموه على الجهود المبذولة من جميع الإدارات ذات العلاقة, والإجراءات التي جرى اتخاذها بهذا الخصوص, حاثاً سموه الجميع على تكثيف الجهود بما يضمن السلامة للجميع بإذن الله, متمنياً سموه  لأهالي المنطقة أوقاتاً ممتعة في ظل الأجواء الممطرة، سائلاً المولى القدير أن يجعلها أمطار خيرٍ وبركةٍ وأن يعم نفعها البلاد والعباد.

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