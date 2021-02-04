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المدينة الطبية بجامعة القصيم تستقبل فريقًا من مستشفى الملك فيصل التخصصي

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المدينة الطبية بجامعة القصيم تستقبل فريقًا من مستشفى الملك فيصل التخصصي

المدينة الطبية بجامعة القصيم تستقبل فريقًا من مستشفى الملك فيصل التخصصي
http://almnatiq.net/?p=946768
المناطق_القصيم

استقبلت المدينة الطبية بجامعة القصيم، أمس الأول الثلاثاء الموافق 20/6/1442هـ، فريقًا من مستشفى الملك فيصل التخصصي، وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة مؤخرًا بين الطرفين، وكان في مقدمة مستقبليهم بمقر المدينة الجامعية الدكتور خالد الحصيص المدير العام التنفيذي للمدينة الطبية، وعدد من منسوبيها، حيث اطلع الوفد الزائر على خطة العمل بالمستشفى الجامعي وسبل تطبيق بنود الاتفاقية الثنائية وتفعيلها. 

وتأتي هذه الزيارة عقب توقيع الاتفاقية، وذلك بهدف وضع السياسات والإجراءات التي تم الاتفاق عليها، ومتابعة تنفيذها في المدينة الطبية بالجامعة لضمان أعلى مستوى من الرعاية والخدمات الآمنة للمرضى، وتحسين تجربة المريض، إضافة إلى تقديم التعليم والتدريب المستمر لموظفي المدينة الطبية بالجامعة، والوصول إلى الحلول المناسبة لمواجهة التحديات التي تواجهها القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية.

كما بحث الجانبان عددًا من الإجراءات التي من شأنها تطوير الشراكة الصحية بين الجهتين وسبل تعزيز التعاون بينهما، إضافة إلى نقل المعرفة والمهارات في مجالات التعليم والممارسة السريرية والتدريب، وأساليب العمل واستخدامات التقنيات الحديثة، وتعزيز النظام الصحي والبحثي، وكذلك السعي المشترك إلى نقل المهارات والخبرات بهدف دعم الخدمات الصحية وتحسين المهارات المهنية للعاملين الصحيين من منسوبي الجهتين.

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