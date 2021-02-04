محافظ تيماء يُقلّد مدير شرطة المحافظة رتبته الجديدة

قَلّد محافظ تيماء سعد بن نايف السديري في مكتبه اليوم , مدير شرطة المحافظة المقدم حسن بن محمد العسيري رتبته الجديدة /مقدم .وهنَّأَ المحافظ المقدم العسيري بهذه الثقة متمنياً له التوفيق والسداد في عمله.من جانبه رفع المقدم العسيري بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – ، على هذه الثقة الغالية، التي ستكون دافعاً له لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين والوطن.
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