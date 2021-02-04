احدث الأخبار

وزير النقل يتفقد مشروع الأعمال المدنية والخطوط الحديدية بمدينة الجبيل الصناعية
أبرز المواد
 أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك – وضباء تشهد اعلى كمية أمطار
أبرز المواد
 سمو أمير القصيم يكرّم مدير ومنسوبي إدارة تقنية المعلومات بإمارةالمنطقة نظير ماقدموه من منجزات تقنية
أبرز المواد
 نائب أمير جازان يرأس اجتماعا للجنة الطوارىء بالمنطقة ويؤكد على تطبيق كافة التعليمات الوقائية والاجراءات الرقابية
منوعات
 “وَقْرُ” معرض فني لـ ” الغامدي ” جمع الصخر و20 قطرة ماء بجدة
أبرز المواد
 إمارة القصيم تشدد إجراءاتها بمنع دخولالأشخاص لمبانيها دون تحميل تطبيق “توكلنا”
أبرز المواد
 سمو أمير القصيم يكرّم المشاركين فيمبادرة “عيدنا في بيتنا” من القطاعات الحكومية والأمنية وأصحاب السيارات الكلاسيكية
أبرز المواد
 أكثر من 73 ألف مراجع لطوارئ مستشفى الملك خالد بحفر الباطن لعام 2020م
أبرز المواد
 محافظ تيماء يُقلّد مدير شرطة المحافظة رتبته الجديدة
أبرز المواد
 المدينة الطبية بجامعة القصيم تستقبل فريقًا من مستشفى الملك فيصل التخصصي
أبرز المواد
 وفد من جامعة الجدود الشمالية يزور إدارة المخاطر بجامعة الجوف للإطلاع على تجربة الجامعة في تأسيس إدارة المخاطر
أبرز المواد
 أمير منطقة تبوك يتابع الحالة المطرية التي عمت أرجاء المنطقة
أبرز المواد
وزير النقل يتفقد مشروع الأعمال المدنية والخطوط الحديدية بمدينة الجبيل الصناعية

وزير النقل يتفقد مشروع الأعمال المدنية والخطوط الحديدية بمدينة الجبيل الصناعية

أبرز المواد
أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك – وضباء تشهد اعلى كمية أمطار

أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك – وضباء تشهد اعلى كمية أمطار

أبرز المواد
سمو أمير القصيم يكرّم مدير ومنسوبي إدارة تقنية المعلومات بإمارةالمنطقة نظير ماقدموه من منجزات تقنية

سمو أمير القصيم يكرّم مدير ومنسوبي إدارة تقنية المعلومات بإمارةالمنطقة نظير ماقدموه من منجزات تقنية

أبرز المواد
نائب أمير جازان يرأس اجتماعا للجنة الطوارىء بالمنطقة ويؤكد على تطبيق كافة التعليمات الوقائية والاجراءات الرقابية

نائب أمير جازان يرأس اجتماعا للجنة الطوارىء بالمنطقة ويؤكد على تطبيق كافة التعليمات الوقائية والاجراءات الرقابية

منوعات

محافظ تيماء يُقلّد مدير شرطة المحافظة رتبته الجديدة

محافظ تيماء يُقلّد مدير شرطة المحافظة رتبته الجديدة
http://almnatiq.net/?p=946769
المناطق_تبوك

قَلّد محافظ تيماء سعد بن نايف السديري في مكتبه اليوم , مدير شرطة المحافظة المقدم حسن بن محمد العسيري رتبته الجديدة /مقدم .وهنَّأَ المحافظ المقدم العسيري بهذه الثقة متمنياً له التوفيق والسداد في عمله.من جانبه رفع المقدم العسيري بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – ، على هذه الثقة الغالية، التي ستكون دافعاً له لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين والوطن.

روابط ذات صلة

وزير النقل يتفقد مشروع الأعمال المدنية والخطوط الحديدية بمدينة الجبيل الصناعية

وزير النقل يتفقد مشروع الأعمال المدنية والخطوط الحديدية بمدينة الجبيل الصناعية
أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك – وضباء تشهد اعلى كمية أمطار

أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك – وضباء تشهد اعلى كمية أمطار
سمو أمير القصيم يكرّم مدير ومنسوبي إدارة تقنية المعلومات بإمارةالمنطقة نظير ماقدموه من منجزات تقنية

سمو أمير القصيم يكرّم مدير ومنسوبي إدارة تقنية المعلومات بإمارةالمنطقة نظير ماقدموه من منجزات تقنية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*