أكثر من 73 ألف مراجع لطوارئ مستشفى الملك خالد بحفر الباطن لعام 2020م

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سجل قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى الملك خالد العام وصول 73,833 مراجعاً لعام 2020م ، حيث بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 42336 مراجعاً، كما أجرى المستشفى 1357020 فحصاً مخبرياً، وبلغ عدد مراجعي قسم الأشعة 46183 مراجعاً ، فيما تم صرف 261484 وصفة علاجية، ، كما نفذ 1609 زيارة منزلية ، فيما أجريت 696 عملية جراحية.

وقدم المستشفى عدد من المبادرات النوعية ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتؤكد صحة حفر الباطن على حرصها الدائم في توفير الخدمات الصحية والوقائية والتوعوية لكافة أفراد المجتمع.