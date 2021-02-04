نائب أمير جازان يرأس اجتماعا للجنة الطوارىء بالمنطقة ويؤكد على تطبيق كافة التعليمات الوقائية والاجراءات الرقابية

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان نائب رئيس لجنة الطوارئ بالمنطقة اليوم، اجتماعاً عبر الاتصال المرئي للجنة الطوارىء بالمنطقة.

ونوه سموه ، في مستهل الاجتماع بالدعم والرعاية من القيادة الحكيمة -حفظها الله – وتوجيهات سمو أمير المنطقة ، وما وفرته من إمكانيات وقدرات لمواجهة جائحة كورونا المستجد والمتحور، مؤكداً على تنفيذ الأوامر السامية والتوجيهات في سبيل الحد من الآثار السلبية لجائحة فايروس كورونا وعدم تفشي موجة ثانية بالمملكة وتعزيز العمل المشترك بين الجهات المعنية بالمنطقة .

واستمع سمو نائب أمير المنطقة لشرح مفصل من مدراء وممثلي الجهات المشاركة عن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتكولات الصحية الموصي بها من قبل الجهات الصحية في المملكة في اطار جهودها الحثيث للسيطرة على فايروس كورونا المستجد ولأهمية المحافظة على الوضع الوبائي والصحة العالمة في المملكة.

وجرى خلال الاحتماع مناقشة تشديد الرقابة على المطاعم والمقاهي والأسواق والمراكز التجارية والتأكد من تطبيقهم للإجراءات الاحترازية والبروتكولات المتبعة.

والتشديد على اقفال وإلغاء جميع الفعاليات الترفيهية و المناسبات الاجتماعية والحد من التجمعات البشرية ، وتطبيق كافة الاجراءات الوقائية والبرتوكولات الصادرة من وزارة الداخلية وفرض العقوبات على المخالفين.

وبحث خلال الاجتماع السبل الكفيلة بتفعيل آلية التواصل على مدار الساعة للجهات لمتابعة ظروف الحالة العامة في مواجهة جائحة كورونا المستجد وتقديم الحلول وتعزيز وتنسيق الجهود الأمنية والرقابية الإشرافية واتخاذ عدد من التوصيات اللازمة , كما استمع الجميع لتوجيهات سمو نائب أمير منطقة جازان حيال ما تم بحثه من موضوعات .