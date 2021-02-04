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إمارة القصيم تشدد إجراءاتها بمنع دخولالأشخاص لمبانيها دون تحميل تطبيق “توكلنا”

إمارة القصيم تشدد إجراءاتها بمنع دخولالأشخاص لمبانيها دون تحميل تطبيق “توكلنا”

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إمارة القصيم تشدد إجراءاتها بمنع دخولالأشخاص لمبانيها دون تحميل تطبيق “توكلنا”

إمارة القصيم تشدد إجراءاتها بمنع دخولالأشخاص لمبانيها دون تحميل تطبيق “توكلنا”
http://almnatiq.net/?p=946777
المناطق_القصيم

بدأت إمارة منطقة القصيم بالتشديد في منع دخول أي شخص من موظفين ومراجعين إلى المباني الإدارية التابعة لها في كافة المحافظات والمراكز في حال عدم تحميل تطبيق “توكلنا” وعدم تطبيق الإجراءات والبروتوكولات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد المتحدث الرسمي لإمارة منطقة القصيم أحمد بن عبدالله الحصين على أن ذلك الإجراء يأتي تماشياً مع توجيه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة العليا للطوارئ في التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا, وضرورة تحميل تطبيق “توكلنا” ليكون أحد الإجراءات اللازمة أثناء الدخول للأماكن العامة والمنشآت الحكومية والخاصة, وحث الجميع على إبرازه عند الدخول بالإضافة إلى كافة البروتوكولات الأخرى من تعقيم ولبس للكمام وأخذ قياس الحرارة عند الدخول لأي منشأة من المنشآت, والتشديد في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع ومواجهة انتشار فيروس كورونا. 

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