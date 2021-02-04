سمو أمير القصيم يكرّم المشاركين فيمبادرة “عيدنا في بيتنا” من القطاعات الحكومية والأمنية وأصحاب السيارات الكلاسيكية

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، المشاركين في مبادرة “عيدنا في بيتنا” من القطاعات الحكومية والأمنية وأصحاب السيارات الكلاسيكية.



جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة اليوم ، وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني ، ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور فهد المطلق ، ومدير شرطة القصيم اللواء علي بن مرضي ، ومدير مرور المنطقة العميد صالح العواجي ، وعدد من المسؤولين في المنطقة ، حيث رحب سموه بهم, مشيداً بالجهود التي بُذلت خلال هذه المبادرة التي تعبر عن احتفالات المنطقة بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع.



بعد ذلك سلّم سموه المشاركين الدروع التذكارية لقاء تلك الجهود ، بمناسبة مشاركتهم بمبادرة عيدنا في بيتنا.



وأعرب الجميع عن مدى شكرهم لسمو أمير المنطقة على هذه المبادرة التي حملت في طياتها الكثير من مشاعر الفرح والسرور التي لمسوها من أهالي المنطقة ، الذين قدموا الشكر والتقدير لهذه الجهود لمشاركتهم الاحتفال في هذه المناسبة الغالية.