“وَقْرُ” معرض فني لـ ” الغامدي ” جمع الصخر و20 قطرة ماء بجدة

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استثمر الصخر والماء وأكثر من 20 ألف قطرة ماء من مادة الايبوكسي والمعلقة بـ ١٥ ألف متر من الخيوط ليجسد معرضه الفني الذي سرد فيه احداثاً من ذاكرة التاريخ ويعد التاسع في مسيرته الفنية التي تمتد لعقود من الزمن انه الفنان التشكيلي احمد حسين الغامدي.

وقال ” الغامدي “: المعرض يتمثل في سرد لأحداث تاريخية عاشها الجميع قديماً وحتى يومنا هذا والمتمثلة في تأثر الصخور بقطرات المطر والتي تُحدث تجويفات في الصخور ” الوَقْرُ ” مما يجعلها أكثر جمالاً وتحتفظ بالمطر لأطول مدة ممكنه، واستخدمت الصخر والماء كونهم أقوى عنصرين في الطبيعة في صور تفاعلية في المعرض حيث يُسمع فيها صوت المطر والقطرات المتساقطة على الصخور في تناغم فريد، وفتح نافذة ضوء للزوار والمتذوقين حول أهمية الماء لتستمر الحياة “.

وأضاف ” الغامدي “: ” الادوات المستخدمة في المعرض تتمثل في الصخور المنحوتة والمتأثرة من مياه الامطار، إضافة الى استخدام 20 ألف قطرة ماء من مادة الايبوكسي والمعلقة بـ ١٥ ألف متر من الخيوط لوضع الزائر في مشهد أقرب الى الواقع، وشهد المعرض حضوراً لافتاً واكثر مما توقعت ” .