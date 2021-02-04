سمو أمير القصيم يكرّم مدير ومنسوبي إدارة تقنية المعلومات بإمارةالمنطقة نظير ماقدموه من منجزات تقنية

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كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بمقر الإمارة اليوم ، مدير إدارة تقنية المعلومات بإمارة المنطقة صالح الرسي ، ومنسوبي الإدارة نظير ماقدموه من منجزات تقنية وتطبيقات خدمية تسهل وتساعد على سرعة العمل ، وتخدم المراجعين وموظفي الإمارة.



وأوضح سموه أهمية العامل التقني لتطوير العمل في إمارة منطقة القصيم وتقديم كل الخدمات التقنية للمراجعين من مواطنين ومقيمين ، مشيراً إلى حرصه ودعمه على صقل مهارات الموظفين بالعديد من الدورات التدريبية التي تساعدهم على ذلك.

وقال سموه : منجزات إدارة التقنية هي بتوفيق الله وفضله ثم اخلاص والمهنية والحماس لتحقيق التميز والابداع وهذا هو سر تفوق الشباب السعودي الطموح للنجاح الكبير, وما تحقق لنا من منجزات أطمح ان يكون بنية أساسية وبداية نبني عليها منجزات أكثر وأكثر لكسب التحدي واستحقاق التميز الذي هو ديدنكم وما عهدته منكم من ابداع, وأفتخر ان اطلق عليكم (فريق التميز) لأن هذا ما عهدناه منكم في بناء بيئة تقنية مهنية حصدت الجوائز واصبحت قدوة لغيرنا ,واطمح بالاستمرار ولامجال للتوقف عن التميز والابداع.

وأشاد سمو الأمير فيصل بن مشعل بالكوادر البشرية في إدارة تقنية المعلومات بالإمارة على إنجاز المشروعات التقنية التي جعلت إمارة المنطقة من المناطق المتقدمة في تقديم الخدمات الإلكترونية ، واصفاً منسوبي إدارة تقنية المعلومات بأنهم فريق التميز نظير هذه الجهود والإنجازات التي تحققت ، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح في أعمالهم.

فيما عبر وكيل امارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان عن بالغ شكره وتقديره لسموه على هذا اللقاء والتكريم، مشيراً إلى ما تحقق من منجزات عبر “عين الصقر” ومركز التحكم والسيطرة وعقد الاجتماعات عن بعد يعكس نموذجاً عالياً لما يمتلكه الوطن من كفاءات عالية, مبيناً على أن هذا التكريم يُعد وقوداً لهم يدفعهم لبذل المزيد من الجهود لخدمة إمارة المنطقة والعمل على تطوير خدمتها التقنية.