احدث الأخبار

سمو أمير القصيم يكرّم مدير ومنسوبي إدارة تقنية المعلومات بإمارةالمنطقة نظير ماقدموه من منجزات تقنية
أبرز المواد
 نائب أمير جازان يرأس اجتماعا للجنة الطوارىء بالمنطقة ويؤكد على تطبيق كافة التعليمات الوقائية والاجراءات الرقابية
منوعات
 “وَقْرُ” معرض فني لـ ” الغامدي ” جمع الصخر و20 قطرة ماء بجدة
أبرز المواد
 إمارة القصيم تشدد إجراءاتها بمنع دخولالأشخاص لمبانيها دون تحميل تطبيق “توكلنا”
أبرز المواد
 سمو أمير القصيم يكرّم المشاركين فيمبادرة “عيدنا في بيتنا” من القطاعات الحكومية والأمنية وأصحاب السيارات الكلاسيكية
أبرز المواد
 أكثر من 73 ألف مراجع لطوارئ مستشفى الملك خالد بحفر الباطن لعام 2020م
أبرز المواد
 محافظ تيماء يُقلّد مدير شرطة المحافظة رتبته الجديدة
أبرز المواد
 المدينة الطبية بجامعة القصيم تستقبل فريقًا من مستشفى الملك فيصل التخصصي
أبرز المواد
 وفد من جامعة الجدود الشمالية يزور إدارة المخاطر بجامعة الجوف للإطلاع على تجربة الجامعة في تأسيس إدارة المخاطر
أبرز المواد
 أمير منطقة تبوك يتابع الحالة المطرية التي عمت أرجاء المنطقة
أبرز المواد
 وزارة العدل تتيح الاطلاع على جميع الأحكام التجارية
أبرز المواد
 أمطار على منطقة تبوك
أبرز المواد
سمو أمير القصيم يكرّم مدير ومنسوبي إدارة تقنية المعلومات بإمارةالمنطقة نظير ماقدموه من منجزات تقنية

سمو أمير القصيم يكرّم مدير ومنسوبي إدارة تقنية المعلومات بإمارةالمنطقة نظير ماقدموه من منجزات تقنية

أبرز المواد
نائب أمير جازان يرأس اجتماعا للجنة الطوارىء بالمنطقة ويؤكد على تطبيق كافة التعليمات الوقائية والاجراءات الرقابية

نائب أمير جازان يرأس اجتماعا للجنة الطوارىء بالمنطقة ويؤكد على تطبيق كافة التعليمات الوقائية والاجراءات الرقابية

منوعات
“وَقْرُ” معرض فني لـ ” الغامدي ” جمع الصخر و20 قطرة ماء بجدة

“وَقْرُ” معرض فني لـ ” الغامدي ” جمع الصخر و20 قطرة ماء بجدة

أبرز المواد
إمارة القصيم تشدد إجراءاتها بمنع دخولالأشخاص لمبانيها دون تحميل تطبيق “توكلنا”

إمارة القصيم تشدد إجراءاتها بمنع دخولالأشخاص لمبانيها دون تحميل تطبيق “توكلنا”

أبرز المواد

سمو أمير القصيم يكرّم مدير ومنسوبي إدارة تقنية المعلومات بإمارةالمنطقة نظير ماقدموه من منجزات تقنية

سمو أمير القصيم يكرّم مدير ومنسوبي إدارة تقنية المعلومات بإمارةالمنطقة نظير ماقدموه من منجزات تقنية
http://almnatiq.net/?p=946805
المناطق_القصيم

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بمقر الإمارة اليوم ، مدير إدارة تقنية المعلومات بإمارة المنطقة صالح الرسي ، ومنسوبي الإدارة نظير ماقدموه من منجزات تقنية وتطبيقات خدمية تسهل وتساعد على سرعة العمل ، وتخدم المراجعين وموظفي الإمارة.


وأوضح سموه أهمية العامل التقني لتطوير العمل في إمارة منطقة القصيم وتقديم كل الخدمات التقنية للمراجعين من مواطنين ومقيمين ، مشيراً إلى حرصه ودعمه على صقل مهارات الموظفين بالعديد من الدورات التدريبية التي تساعدهم على ذلك.

وقال سموه : منجزات إدارة التقنية هي بتوفيق الله وفضله ثم اخلاص والمهنية والحماس لتحقيق التميز والابداع وهذا هو سر تفوق الشباب السعودي الطموح للنجاح الكبير, وما تحقق لنا من منجزات أطمح ان يكون بنية أساسية وبداية نبني عليها منجزات أكثر وأكثر لكسب التحدي واستحقاق التميز الذي هو ديدنكم وما عهدته منكم من ابداع, وأفتخر ان اطلق عليكم (فريق التميز) لأن هذا ما عهدناه منكم في بناء بيئة تقنية مهنية حصدت الجوائز واصبحت قدوة لغيرنا ,واطمح بالاستمرار ولامجال للتوقف عن التميز والابداع.

وأشاد سمو الأمير فيصل بن مشعل بالكوادر البشرية في إدارة تقنية المعلومات بالإمارة على إنجاز المشروعات التقنية التي جعلت إمارة المنطقة من المناطق المتقدمة في تقديم الخدمات الإلكترونية ، واصفاً منسوبي إدارة تقنية المعلومات بأنهم فريق التميز نظير هذه الجهود والإنجازات التي تحققت ، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح في أعمالهم.

فيما عبر وكيل امارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان عن بالغ شكره وتقديره لسموه على هذا اللقاء والتكريم، مشيراً إلى ما تحقق من منجزات عبر “عين الصقر” ومركز التحكم والسيطرة وعقد الاجتماعات عن بعد يعكس نموذجاً عالياً لما يمتلكه الوطن من كفاءات عالية, مبيناً على أن هذا التكريم يُعد وقوداً لهم يدفعهم لبذل المزيد من الجهود لخدمة إمارة المنطقة والعمل على تطوير خدمتها التقنية.  

روابط ذات صلة

“وَقْرُ” معرض فني لـ ” الغامدي ” جمع الصخر و20 قطرة ماء بجدة

“وَقْرُ” معرض فني لـ ” الغامدي ” جمع الصخر و20 قطرة ماء بجدة
إمارة القصيم تشدد إجراءاتها بمنع دخولالأشخاص لمبانيها دون تحميل تطبيق “توكلنا”

إمارة القصيم تشدد إجراءاتها بمنع دخولالأشخاص لمبانيها دون تحميل تطبيق “توكلنا”
سمو أمير القصيم يكرّم المشاركين فيمبادرة “عيدنا في بيتنا” من القطاعات الحكومية والأمنية وأصحاب السيارات الكلاسيكية

سمو أمير القصيم يكرّم المشاركين فيمبادرة “عيدنا في بيتنا” من القطاعات الحكومية والأمنية وأصحاب السيارات الكلاسيكية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*