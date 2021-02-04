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أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك – وضباء تشهد اعلى كمية أمطار

أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك – وضباء تشهد اعلى كمية أمطار

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أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك – وضباء تشهد اعلى كمية أمطار

أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك – وضباء تشهد اعلى كمية أمطار
http://almnatiq.net/?p=946815
المناطق_على العميرى

شهدت مدينة تبوك  وكافة محافظات المنطقة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة –  مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية مما أدى  لانقطاع بعض الطرق في محافظة ضباء التي شهدت انقطاعا للكهرباء، وتعتبر محافظة ضباء اعلى كمية أمطار على مستوى المملكة حيث وصلت الكمية إلى 77.0 ملم ومنطقة تبوك شهدت أمطارا غزيرة، وكان هناك تجمع مياه الأمطار،  وفعلت الأمانة وبلديات المحافظات بالمنطقة على تفعيل خطة طوارئ متوسطة وتم رفعها لدرجة طوارئ قصوى، وتواجدت عدد من وايتات الشفط .وتسببت الأمطار في حدوث أضرار متفرقة بالطرق خاصة في ضباء ، وتعمل إدارة الطرق على جمع معلومات الأضرار لمنطقة تبوك كاملة.من جهته أوضح رئيس بلدية محافظة ضباء الدكتور عبدالله الغبان أن البلدية ومنذ فجر الخميس تواصل أعمال فتح الشوارع و نزح مياه الامطار ورفع السيارات والانقاض حيث سخرت البلدية كافة الامكانيات البشرية والالية لاعادة الوضع بشكلا عاجل فقد بلغ ما تم نزحة حتى الان ١١٠٠ متر مكعب من المياه ، الجدير بالذكر ان ضباء شهدت اعلى معدل امطار بالمملكة هذا اليوم ٧٧ مِم مقارنة ب ١٥ مِم لمدينة تبوك.

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