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شرطة الرياض: القبض على شخصين استوليا على مركبة شخص تحت تهديد السلاح واستخدامها في جرائم سطو مسلح على محال تجارية ومنازل

شرطة الرياض: القبض على شخصين استوليا على مركبة شخص تحت تهديد السلاح واستخدامها في جرائم سطو مسلح على محال تجارية ومنازل

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شرطة الرياض: القبض على شخصين استوليا على مركبة شخص تحت تهديد السلاح واستخدامها في جرائم سطو مسلح على محال تجارية ومنازل

شرطة الرياض: القبض على شخصين استوليا على مركبة شخص تحت تهديد السلاح واستخدامها في جرائم سطو مسلح على محال تجارية ومنازل
http://almnatiq.net/?p=946843
المناطق_ الرياض

صَرّحَ المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين اثنين في العقد الثاني من العمر، استوليا على مركبة شخص تحت تهديد سلاح أبيض، واستخدامها في ارتكاب جرائم سطو مسلح على محال تجارية ومنازل وسرقة مبالغ نقدية ومصاغات ذهبية وأجهزة إلكترونية قدرت قيمتها بمبلغ (45,000) ريال، وقد جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات الأولية النظامية كافة وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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