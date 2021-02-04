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النيابة العامة تحقق بشأن إعلانات تروج لفعاليات خادشة للحياء

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النيابة العامة تحقق بشأن إعلانات تروج لفعاليات خادشة للحياء

النيابة العامة تحقق بشأن إعلانات تروج لفعاليات خادشة للحياء
http://almnatiq.net/?p=946855

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه وفقاً لما رصده مركز الرصد النيابي من قيام أحد الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي بنشر إعلانات خادشة للحياء، وخارجة عن الآداب، بهدف الترويج لبعض الفعاليات السياحية ، فقد صدر توجيه معالي النائب العام باستدعاء المسؤولين عن الحساب، والتحقيق معهم وتحريك الدعوى الجزائية العامة بحقهم.

ونوه المصدر أن ما قام به المسؤولون عن هذا الحساب يعد من الأفعال المجرمة طبقاً لأحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ويستوجب العقوبات الجزائية.

وأكد المصدر على أن النيابة العامة معنية بحماية رواد منصات التواصل الاجتماعي من كل ما من شأنه المساس بالآداب العامة، ومخالفة كل من ينتهك القيم والأخلاق الإسلامية.

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