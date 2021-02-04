متحدث “الصحة” يقدم خمس نصائح لمواجهة تفشي “كورونا”

المناطق - الرياض

قدم المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، عددا من النصائح للمواطنين والمقيمين لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وقال ضمن رسائله التوعوية للمجتمع تحت شعار “لا تجامل على حساب صحتك”: “لا تصافح، لا تعانق، لا تنزع الكمامة، لا تهمل غسل اليدين، لا تحضر التجمعات”.

وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم الخميس تسجيل 303 حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا، ليصبح عدد الحالات المؤكدة ما يقارب 369 ألفا، منها 2162حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة.