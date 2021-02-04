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نائب أمير الرياض يشدد على جميع الجهات المعنية بتفعيل الإجراءات الاحترازية

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نائب أمير الرياض يشدد على جميع الجهات المعنية بتفعيل الإجراءات الاحترازية

نائب أمير الرياض يشدد على جميع الجهات المعنية بتفعيل الإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=946864

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض , ضرورة الالتزام بتوجيه سمو أمير منطقة الرياض بتفعيل واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فايروس “كورونا”، وتنفيذ ما صدر عن الجهات المختصة من قرارات للحفاظ على الصحة العامة وعدم ظهور موجة تفشي ثانية في المملكة.
وشدد سموه بعد اطلاعه على تقارير اللجنة المشكلة من عدد من القطاعات الحكومية المعنية ممثلة بإمارة الرياض ووزارة الرياضة وأمانة المنطقة وهيئة الترفية ووزارة التجارة ووزارة السياحة ووزارة الشؤون الإسلامية والشؤون الصحية بالمنطقة وشرطة المنطقة , على ضرورة تكثيف الرقابة والجولات الميدانية لمتابعة مدى الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكداً على جميع الجهات باتخاذ كل ما من شأنه تطبيق الإجراءات الاحترازية وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
كما نوه سموه إلى ضرورة استشعار المسؤولية من الجميع والالتزام بالاحترازات والتدابير الوقائية المعلنة من الجهات المختصة من ارتداء الكمامة والتباعد وتحميل تطبيق توكلنا لمنع تفشي فايروس كورونا.

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