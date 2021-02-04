انطلاق البطولة السعودية الدولية للجولف بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية

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انطلقت اليوم البطولة السعودية الدولية للجولف 2021م ، على ملعب رويال غرينز ونادي الجولف بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية وتستمر حتى الأحد المقبل, وتُعد من أقوى بطولات الجولة الأوربية.

وشهدت منافسات اليوم الأول التي انطلقت عند الثامنة صباحاً مشاركة 139 لاعباً يتقدمهم المصنف الأول عالمياً وبطل النسخة السابقة الأمريكي داستون جانسن ونخبة من ألمع وأشهر لاعبي الجولف في العالم إضافة إلى لاعبي السعودية عثمان الملا وفيصل السلهب وسعود الشريف يتنافسون على جوائز نقدية تصل إلى 3.5 ملايين دولارأمريكي, حيث تم نقل منافسات البطولة مباشرة حول العالم إضافة إلى القناة الرياضية السعودية التي تتولى البث المباشر داخل المملكة.

وأوضح المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للجولف محمد العيسى في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن الاتحاد السعودي للجولف مؤهل لاحتضان مثل هذه البطولات العالمية في أكثر من منطقة بالمملكة ، نظراً لما تحظى به من دعم واسع من مشروعات التطوير في السعودية ، بهدف دعم توجه المملكة الرامي إلى تطوير اللعبة وتفعيل دورها في تحقيق الاستدامة.

وأكد العيسى أهمية استضافة البطولات العالمية ، كونها مساهمة فعالة في إبراز اسم المملكة ، إضافة إلى أنها مجال استثماري واعد، لافتاً النظر إلى أن ممارسة رياضة الجولف مميزة للجميع وللأجيال القادمة ، حيث يتميز لاعب الجولف بالصبر والمثابرة نظراً لطول وقتها.

وبين المدير التنفيذي أن الاتحاد السعودي للجولف لديه مذكرات تفاهم مع اتحاد الجامعات، والاتحاد الرياضي المدرسي ، مشيرًا إلى أنه ستمنح ألف فتاة عضوية ممارسة الجولف في جميع مناطق المملكة ، مشيداً بتسجيل 15 ألف لاعب ولاعبة من قطاع التعليم في خطوة جبارة تفتح مجالا كبيرا في خلق فرص التوظيف.

فيما عبر بطل أمريكا المفتوحة لعام 2020 برايسون ديشامبو عن سعادته بعودته للمملكة.

وقال في تصريح صاحفي: دائماً ما أجد ترحيبا رائعا هنا وأقدّر هذا الأمر كثيراً ، والملعب في حالة مبهرة حقاً، واستمتع بقضاء وقتي فيه”, مشيداً بتنظيم الاتحاد السعودي للجولف المميز للبطولة في نسخة العام الماضي, واستمرار ذلك التميز هذا العام .