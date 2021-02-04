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“توكلنا” يطرح حلًا مؤقتًا لحين استكمال الإصلاحات الفنية للتطبيق
http://almnatiq.net/?p=946871
المناطق - الرياض

أعلن تطبيق توكلنا اليوم (الخميس) إنه لحين استكمال الإصلاحات الفنية بالتطبيق، سيعمل على ارسال رسائل نصية بالحالة الصحية لجميع المسجلين في “توكلنا” و”أبشر”.

وأوضح التطبيق أن هذه الرسائل ستكون بمثابة حل مؤقت ومعتمد يتيح للجهات المشرفة على تطبيق الإجراءات الاحترازية التأكد من الحالة الصحية للمستخدم.

وأضاف أن الرسالة ستحتوي على معلومات متعلقة بـ(الاسم-رقم الهوية-الحالة الصحية-وفترة الصلاحية)، داعياً الجميع لمتابعة حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر التحديثات بهذا الخصوص.

يذكر أن التطبيق أعلن خلال الساعات الماضية عن مشاكل تقنية تسبب انقطاع الخدمة عن مستخدميه.

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