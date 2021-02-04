احدث الأخبار

بموافقة خادم الحرمين.. منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ(28) مقيمًا تبرعوا بالدم 10 مرات
أبرز المواد
 “توكلنا” يطرح حلًا مؤقتًا لحين استكمال الإصلاحات الفنية للتطبيق
أبرز المواد
 انطلاق البطولة السعودية الدولية للجولف بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية
أبرز المواد
 نائب أمير الرياض يشدد على جميع الجهات المعنية بتفعيل الإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 متحدث “الصحة” يقدم خمس نصائح لمواجهة تفشي “كورونا”
أبرز المواد
 أمانة جدة تغلق 104 منشآت تجارية مخالفة للاحترازات منها 3 مراكز شهيرة
أبرز المواد
 النيابة العامة تحقق بشأن إعلانات تروج لفعاليات خادشة للحياء
أبرز المواد
 عبور 8 شاحنات إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لمحافظتي حضرموت ومأرب
أبرز المواد
 رئيس جامعة شقراء يوجه بعدم السماح بالدخول للمدن الجامعية قبل تفعيل تطبيقي «تباعد» و«توكلنا»
أبرز المواد
 شرطة الرياض: القبض على شخصين استوليا على مركبة شخص تحت تهديد السلاح واستخدامها في جرائم سطو مسلح على محال تجارية ومنازل
أبرز المواد
 صحة بيشة :حـريق وإصابـات في فـرضية نـفذتها بـمستشفى الـبشائـر الـعام
أبرز المواد
 بلاغ مقيم يقود “التجارة” لكشف مواطنة تسترت على شقيقها المقيم ومكّنته من مزاولة نشاط الدعاية والإعلان
أبرز المواد
بموافقة خادم الحرمين.. منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ(28) مقيمًا تبرعوا بالدم 10 مرات

بموافقة خادم الحرمين.. منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ(28) مقيمًا تبرعوا بالدم 10 مرات

أبرز المواد
“توكلنا” يطرح حلًا مؤقتًا لحين استكمال الإصلاحات الفنية للتطبيق

“توكلنا” يطرح حلًا مؤقتًا لحين استكمال الإصلاحات الفنية للتطبيق

أبرز المواد
انطلاق البطولة السعودية الدولية للجولف بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية

انطلاق البطولة السعودية الدولية للجولف بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية

أبرز المواد
نائب أمير الرياض يشدد على جميع الجهات المعنية بتفعيل الإجراءات الاحترازية

نائب أمير الرياض يشدد على جميع الجهات المعنية بتفعيل الإجراءات الاحترازية

أبرز المواد

بموافقة خادم الحرمين.. منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ(28) مقيمًا تبرعوا بالدم 10 مرات

بموافقة خادم الحرمين.. منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ(28) مقيمًا تبرعوا بالدم 10 مرات
http://almnatiq.net/?p=946874
المناطق - واس

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 28 مقيماً لقاء تبرعهم بالدم عشر مرات.
والمتبرعون هم: حسني محمد علي أبو حميد، وزكريا وارسو محمد سليمان، وعبدالله جاسم العطيش الجعيلة، وسامر ناجح غازي، ومراد غالب حزام المجيدي، ومؤيد فايق إبراهيم السلامين، وخالد احمد البحيري، ومحمد احمد محمود راشد، ومؤنس اسعد شجاع، وعادل علي محمد الدريس، وأحمد محمد عبدالفتاح أبو شميس، وأنس محمد جركس، وصلاح محمد حمد بشبر، ومحمد حسام محمد غنام، وفيصل محمد جمال خليل، ونصار أحمد محمد سندي، وأمين محمد علي، وغلام الدين عثمان نجاني شيخ، وريان عمر مكرد حيدر، ومازن محمود شفيق برهوش، وموفق سعد اسعد الخنبشي، وعمر خالد حسن راضي، وجمال محمد نبيل شلبي، وأحمد عبدالرحمن مزاحم باجابر، وعدنان غنام الشيخ، وفواز مشعل راصع الفهيدي، وهشام السيد محمد أحمد، وصهيب محمود احمد أبوطالب.

روابط ذات صلة

“توكلنا” يطرح حلًا مؤقتًا لحين استكمال الإصلاحات الفنية للتطبيق

“توكلنا” يطرح حلًا مؤقتًا لحين استكمال الإصلاحات الفنية للتطبيق
انطلاق البطولة السعودية الدولية للجولف بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية

انطلاق البطولة السعودية الدولية للجولف بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية
نائب أمير الرياض يشدد على جميع الجهات المعنية بتفعيل الإجراءات الاحترازية

نائب أمير الرياض يشدد على جميع الجهات المعنية بتفعيل الإجراءات الاحترازية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*