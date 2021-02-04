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إغلاق 20 منشأة مخالفة لتدابير “كورونا” في الجبيل

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إغلاق 20 منشأة مخالفة لتدابير “كورونا” في الجبيل

إغلاق 20 منشأة مخالفة لتدابير “كورونا” في الجبيل
http://almnatiq.net/?p=946879
المناطق - الدمام

تمكنت بلدية محافظة الجبيل خلال الجولات الرقابية المكثفة التي نفذتها أمس الأول، من إغلاق 20 منشأة تجارية تنوعت ما بين مقاهي ومطاعم وسوبر ماركت، ومخالفة (22) محلاً وإنذار (25).

كما أسفرت الجولات الرقابية عن إتلاف 240 كلغ مواد غذائية متنوعة و(37) لتر عصير غير صالحين للاستهلاك الآدمي.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش، أن المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت تنوعت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، بالإضافة إلى عدم وجود مطهرات ومعقمات وقفازات وكمامات فضلاً عن عدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وقال الدويش إن البلدية نبهت على جميع المنشآت بضرورة تحميل تطبيق “توكلنا” وإبرازه ليثبت الحالة الصحية للمستفيد ليكون شرطاً إلزامياً ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا للدخول إلى جميع الأسواق التجارية وأسواق النفع العام والمجمعات التجارية وتنظيم حركة المتسوقين بما يضمن عدم ازدحامهم.

وأشار إلى أن الجولات الرقابية تهدف إلى تقديم النصائح والإرشادات، والتأكد من وجود وسائل السلامة من تعقيم الأيدي والأرضيات ووضع الكمامات بالإضافة إلى تعقيم عربات التسوق، ووضع جل المعقم لليدين، وحث العاملين في المنشآت الغذائية وصالونات الحلاقة بارتداء الكمامات وتكثيف أعمال النظافة والتعقيم في حين تم إلزام جميع المطاعم والمقاهي باستخدام جميع الأواني الورقية ذات الاستخدام الواحد وتشديد الرقابة على المنشآت والمحلات المتعلقة.

وتأتي هذه الجولات للتأكد من التزام تلك المنشآت بتطبيق الإجراءات النظامية والوقائية، ورصد المحلات المخالفة للاشتراطات البلدية والصحية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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