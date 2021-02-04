احدث الأخبار

بالفيديو.. متحدث توكلنا يكشف المشكلة التقنية ويوضح الحل البديل
أبرز المواد
 إغلاق طريقي (العلا – المدينة) و(تبوك – ضباء) بسبب الأمطار
أبرز المواد
 إغلاق 20 منشأة مخالفة لتدابير “كورونا” في الجبيل
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية يوجه بإيقاف المناشط الدعوية وتحويلها عن بعد
أبرز المواد
 بموافقة خادم الحرمين.. منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ(28) مقيمًا تبرعوا بالدم 10 مرات
أبرز المواد
 “توكلنا” يطرح حلًا مؤقتًا لحين استكمال الإصلاحات الفنية للتطبيق
أبرز المواد
 انطلاق البطولة السعودية الدولية للجولف بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية
أبرز المواد
 نائب أمير الرياض يشدد على جميع الجهات المعنية بتفعيل الإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 متحدث “الصحة” يقدم خمس نصائح لمواجهة تفشي “كورونا”
أبرز المواد
 أمانة جدة تغلق 104 منشآت تجارية مخالفة للاحترازات منها 3 مراكز شهيرة
أبرز المواد
 النيابة العامة تحقق بشأن إعلانات تروج لفعاليات خادشة للحياء
أبرز المواد
 عبور 8 شاحنات إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لمحافظتي حضرموت ومأرب
أبرز المواد
بالفيديو.. متحدث توكلنا يكشف المشكلة التقنية ويوضح الحل البديل

بالفيديو.. متحدث توكلنا يكشف المشكلة التقنية ويوضح الحل البديل

أبرز المواد
إغلاق طريقي (العلا – المدينة) و(تبوك – ضباء) بسبب الأمطار

إغلاق طريقي (العلا – المدينة) و(تبوك – ضباء) بسبب الأمطار

أبرز المواد
إغلاق 20 منشأة مخالفة لتدابير “كورونا” في الجبيل

إغلاق 20 منشأة مخالفة لتدابير “كورونا” في الجبيل

أبرز المواد
وزير الشؤون الإسلامية يوجه بإيقاف المناشط الدعوية وتحويلها عن بعد

وزير الشؤون الإسلامية يوجه بإيقاف المناشط الدعوية وتحويلها عن بعد

أبرز المواد

بالفيديو.. متحدث توكلنا يكشف المشكلة التقنية ويوضح الحل البديل

بالفيديو.. متحدث توكلنا يكشف المشكلة التقنية ويوضح الحل البديل
http://almnatiq.net/?p=946889
المناطق - الرياض

قال المتحدث الرسمي لإدارة تطبيق “توكلنا” المهندس ماجد الشهري، إن الفريق التقني يعمل على حل مشكلة الانقطاعات والتباطؤ التي تواجه التطبيق، مؤكدًا أنه سيجري معالجتها في القريب العاجل.

وأضاف الشهري أنه لحين استكمال الإصلاحات الفنية بالتطبيق، سيعمل على ارسال رسائل نصية بالحالة الصحية لجميع المسجلين في “توكلنا” و”أبشر”.

وأوضح التطبيق أن هذه الرسائل ستكون بمثابة حل مؤقت ومعتمد يتيح للجهات المشرفة على تطبيق الإجراءات الاحترازية التأكد من الحالة الصحية للمستخدم.

وكان التطبيق أعلن خلال الساعات الماضية عن مشاكل تقنية تسبب انقطاع الخدمة عن مستخدميه.

روابط ذات صلة

إغلاق طريقي (العلا – المدينة) و(تبوك – ضباء) بسبب الأمطار

إغلاق طريقي (العلا – المدينة) و(تبوك – ضباء) بسبب الأمطار
إغلاق 20 منشأة مخالفة لتدابير “كورونا” في الجبيل

إغلاق 20 منشأة مخالفة لتدابير “كورونا” في الجبيل
وزير الشؤون الإسلامية يوجه بإيقاف المناشط الدعوية وتحويلها عن بعد

وزير الشؤون الإسلامية يوجه بإيقاف المناشط الدعوية وتحويلها عن بعد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*