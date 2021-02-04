بالفيديو.. متحدث توكلنا يكشف المشكلة التقنية ويوضح الحل البديل

المناطق - الرياض

قال المتحدث الرسمي لإدارة تطبيق “توكلنا” المهندس ماجد الشهري، إن الفريق التقني يعمل على حل مشكلة الانقطاعات والتباطؤ التي تواجه التطبيق، مؤكدًا أنه سيجري معالجتها في القريب العاجل.

وأضاف الشهري أنه لحين استكمال الإصلاحات الفنية بالتطبيق، سيعمل على ارسال رسائل نصية بالحالة الصحية لجميع المسجلين في “توكلنا” و”أبشر”.

وأوضح التطبيق أن هذه الرسائل ستكون بمثابة حل مؤقت ومعتمد يتيح للجهات المشرفة على تطبيق الإجراءات الاحترازية التأكد من الحالة الصحية للمستخدم.

وكان التطبيق أعلن خلال الساعات الماضية عن مشاكل تقنية تسبب انقطاع الخدمة عن مستخدميه.