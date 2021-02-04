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هطول أمطار على منطقة الجوف

هطول أمطار على منطقة الجوف
http://almnatiq.net/?p=946893
المناطق - واس

هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة الجوف، شملت مدينة سكاكا وضواحيها، ومحافظتي القريات ودومة الجندل.
‏كما شملت الأمطار مركز صوير وزلوم والشويحطية وطلعة عمار وهديب والرفيعة وخوعاء وقليب خضر وعين الحواس وأبو رواث وأبو عجرم واصفان والرديفة والرافعية والأضارع والعيساوية وميقوع والنبك أبو قصر وبسيطاء والثنية وأم نخيلة، سالت على إثرها الشعاب الصغيرة.

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