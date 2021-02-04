تعليم الطائف يسلم 2522 جهازاً لوحياً لطلاب المرحلة الابتدائية

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أعلنت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد “بنين”، الانتهاء من عمليات تسليم 2522 جهازاً لوحياً للطلاب من المرحلة الابتدائية، بمعدل 1033 جهازاً للبنين، و1489 جهازاً للبنات، وذلك استكمالاً لما تم تسليمه سابقاً لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية والبالغ عددها 3232 جهازاً للبنين والبنات، والمقدمة من مؤسسة تكافل من أجل تمكين الطلاب من مواصلة تعليمهم عن بعد خلال هذه المرحلة الاستثنائية.

وكانت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف قد أعلنت في الفصل الدراسي الأول الانتهاء من عمليات توزيع الدفعة الثالثة من الأجهزة المُقدمة من مؤسسة تكافل للطلاب والطالبات، والمخصصة في دفعتها الثالثة للمرحلة المتوسطة بمعدل 766 جهازاً للبنين، و835 جهازاً للبنات، وتم توزيعها على طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة المسجلين في برنامج تكافل، لتمكينهم من مواصلة تعليمهم عن بعد خلال هذه المرحلة الاستثنائية، فيما سيتم توزيع ما يرد من دفعات على بقية الطلبة بالمراحل الأخرى.

وتتولى إدارة التوجيه والإرشاد للبنين، المشرفة على البرنامج، آلية التوزيع بالتنسيق مع مكاتب التعليم الداخلية والخارجية، بما يضمن وصولها للطلاب والطالبات في أسرع وقت ممكن.

وعقب اطلاع المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي على الأجهزة اللوحية المصروفة للطلبة التي تحتوي على جهاز لوحي مع شريحة بيانات، وبروشور تعريفي لكل طالب وطالبة، تم إرسالها لمكاتب التعليم الداخلية والخارجية وفق الكشوفات المعتمدة، لتسليمها للطلاب والتنسيق في ذلك مع قادة وقائدات المدارس.

وأكد “اللهيبي” على الدور الكبير والفاعل لمؤسسة تكافل الخيرية ودعمها للطلاب والطالبات المحتاجين في المدارس لمواصلة تحصيلهم العلمي، مثمناً هذه المبادرة غير المستغربة لدعم الطلبة وتلمس احتياجاتهم.