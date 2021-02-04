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وزير الداخلية يبحث مع سفيري تونس ومصر لدى المملكة الاهتمامات المشتركة

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وزير الداخلية يبحث مع سفيري تونس ومصر لدى المملكة الاهتمامات المشتركة

وزير الداخلية يبحث مع سفيري تونس ومصر لدى المملكة الاهتمامات المشتركة
http://almnatiq.net/?p=946916
المناطق - واس

التقى وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز -عبر الاتصال المرئي ـ اليوم بمعالي سفير جمهورية تونس لدى المملكة هشام الفوراتي.

كما التقى سموه بسفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة أحمد فاروق محمد توفيق.

وجرى خلال اللقاءين بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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