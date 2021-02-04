إغلاق موانئ السويس بسبب سوء الأحوال الجوية

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أغلقت هيئةُ موانئ البحر الأحمر المصرية اليوم ميناءي السويس والزيتات بمحافظة السويس، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأوضحت الهيئةُ في بيان اليوم، أنَّ قرار الإغلاق جاء نتيجة ارتفاع شدة الرياح واضطراب حالة البحر، مشيرًا إلى إيقاف الأنشطة البحرية كافة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.