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“النقل” تجري صيانة للطرق المتأثرة بالأمطار في محافظات ضباء والوجه وأملج

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“النقل” تجري صيانة للطرق المتأثرة بالأمطار في محافظات ضباء والوجه وأملج

“النقل” تجري صيانة للطرق المتأثرة بالأمطار في محافظات ضباء والوجه وأملج
http://almnatiq.net/?p=946926
المناطق- تبوك - فايز السميري:

أجرت فرق الصيانة التابعة لوزارة النقل، اليوم، صيانة فورية للطرق التي تأثرت بالأمطار الغزيرة التي شهدتها في محافظات ضباء، والوجه، وأملج.

وفي طرق ضباء تبوك جرى صيانة التحويلات “ضحكان”، بالإضافة وإزالة الحجارة والصخور من طريق تبوك وصيانة بعض الانهيارات، وحركة السير ساريه ولله الحمد.

وفي محافظة أملج، جرى نزح المياه وإزالة آثار الأمطار وكذلك عمل صيانة فورية لشرق أملج، ولا يزال العمل جاريًا في الطرق الترابية.

جاء ذلك بمتابعة وتواجد ميداني من مدير فرع إدارة الطرق بضباء المهندس محمد سعود البياضي.

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