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وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية يصل إلى كوت ديفوار في زيارة رسمية

وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية يصل إلى كوت ديفوار في زيارة رسمية
http://almnatiq.net/?p=946934
المناطق - واس

وصل وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، إلى عاصمة كوت ديفوار – ياموسوكرو، اليوم، في زيارة رسمية.

وكان في استقباله في مطار أبيدجان فيليكس هوفويت بواني، معالي وزير خارجية جمهورية كوت ديفوار علي كوليبالي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي.

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