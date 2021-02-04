وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية يصل إلى كوت ديفوار في زيارة رسمية

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وصل وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، إلى عاصمة كوت ديفوار – ياموسوكرو، اليوم، في زيارة رسمية.



وكان في استقباله في مطار أبيدجان فيليكس هوفويت بواني، معالي وزير خارجية جمهورية كوت ديفوار علي كوليبالي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي.