وصل وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، إلى عاصمة كوت ديفوار – ياموسوكرو، اليوم، في زيارة رسمية.
وكان في استقباله في مطار أبيدجان فيليكس هوفويت بواني، معالي وزير خارجية جمهورية كوت ديفوار علي كوليبالي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي.
وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية يصل إلى كوت ديفوار في زيارة رسمية
وصل وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، إلى عاصمة كوت ديفوار – ياموسوكرو، اليوم، في زيارة رسمية.
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