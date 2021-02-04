أبها يمزق شباك الهلال بثلاثية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

أبها يمزق شباك الهلال بثلاثية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

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أبها يمزق شباك الهلال بثلاثية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

أبها يمزق شباك الهلال بثلاثية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
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المناطق - الرياض

تغلّب فريق أبها على مستضيفه فريق الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل لأبها اللاعب “رياض شراحيلي” عند الدقيقة 11، وعند الدقيقة 75 سجل اللاعب “مهدي تهرات” الهدف الثاني، ليضيف اللاعب “سعد بقير” الهدف الثالث عند الدقيقة 97، فيما سجل للهلال “صالح الشهري” و”كاريلو”عند الدقائق 12، 67.

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