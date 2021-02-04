الاتحاد يهزم الفتح برباعية

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تمكن فريق الاتحاد من التغلب على ضيفه الفتح بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على معلب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة ١٧ من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح الفتح أهداف المباراة مبكراً عند الدقيقة الثانية عن طريق ميتشيل دي فريدي، وبعد ٧ دقائق تمكن فهد المولد من تسجيل هدف التعادل للاتحاد، قبل أن يسجل بريجوفيتش هدف الاتحاد الثاني في الدقيقة ٣١، لينتهي شوط المباراة الأول بتقدم الاتحاد بهدفين لهدف.

ومع انطلاق شوط المباراة الثاني حاول الفتح من العودة للمباراة وتسجيل هدف التعادل، إلا أن الاتحاد استغل تقدم الفتح وسجل الهدف الثالث عن طريق المهاجم بريجوفيتش في الدقيقة ٥١، وقبل نهاية المباراة سجل اللاعب هارون كامارا هدف الاتحاد الرابع.

وبهذه النتيجة يصل الاتحاد للنقطة ٢٨ في المركز الرابع، فيما توقف رصيد الفتح عند النقطة ١٨ في المركز ١٢.