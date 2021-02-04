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أمير حائل ونائبه يعزيان وكيل محافظة بقعاء في وفاة شقيقه وابن شقيقه

أمير حائل ونائبه يعزيان وكيل محافظة بقعاء في وفاة شقيقه وابن شقيقه
http://almnatiq.net/?p=946958
المناطق - واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة, عزاءهما ومواساتهما لوكيل محافظة بقعاء مناور بن شباب الشريطي في وفاة شقيقه فلاح وابن شقيقه خالد -رحمهما الله – سائلين الله أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته, وأن يسكنهما فسيح جناته, وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان، جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي لسموهما اليوم, بأسرة الشريطي.

في السياق نفسه، أعرب وكيل محافظة بقعاء باسمه وباسم عشيرة الشراطين من الأسلم من شمر عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على مواساتهما في هذا المصاب الجلل, سائلاً الله العلي القدير أن يكتب لسموهما الأجر والثواب وأن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته.

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