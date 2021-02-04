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إغلاق عدة محلات لم تلتزم بقرار التوطين في الرياض

إغلاق عدة محلات لم تلتزم بقرار التوطين في الرياض
http://almnatiq.net/?p=946966
المناطق - الرياض

نفذ مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة مساء اليوم، مجموعة من الحملات التفتيشية المشتركة على مختلف الأنشطة المستهدفة بقرارات توطين الوظائف لمتابعة مدى التزام أصحاب المنشآت بتطبيقها.
وأسفرت الحملات عن تنفيذ مايقارب من 400 زيارة تفتيشية وتحرير 79 مخالفة وإنذارًا ، أبرزها ضبط 19 وافدًا مخالفًا لأنظمة العمل والإقامة، كما شهدت الحملات إغلاق 6 محالّ بعضها تعمل بدون رخص بلدية و البعض الآخر يعمل بها وافدون في أنشطة خاضعة للتوطين.
الجدير بالذكر أن جميع أعمال التفتيش في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعتمد على نظام التفتيش المؤسسي «تمام»، الذي يضم عدة خدمات منها: إنشاء الحملات والزيارات التفتيشية، وإنشاء الحملات الجغرافية، وجدولة وإسناد المهام للمفتشين، وإتاحة الإمكانية للمؤسسات والمنشآت للاطلاع على المخالفات من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية، كما يتيح لها طلب الاعتراض على المخالفة أو التسوية.

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