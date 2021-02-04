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الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يوجّه باستخدام تطبيق (توكلنا) للدخول لمقرات الرئاسة وفروعها

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الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يوجّه باستخدام تطبيق (توكلنا) للدخول لمقرات الرئاسة وفروعها

الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يوجّه باستخدام تطبيق (توكلنا) للدخول لمقرات الرئاسة وفروعها
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المناطق - واس

وجّه معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بالإلزام باستخدام تطبيق (توكلنا) عند الدخول للرئاسة العامة أو أحد فروعها والهيئات والمراكز التابعة لها، بالإضافة إلى الاستمرار في العمل ببقية الإجراءات الاحترازية.
وشدد معاليه على تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها الجهات المعنية في الحدِّ من جائحة كورونا، تماشيًا مع ما تقوم به تلك الجهات من جهود للتصدي للجائحة والحد من خطرها.

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