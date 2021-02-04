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بايدن: سنواصل دعم السعودية للدفاع عن أراضيها وأمنها من قوى تدعمها إيران

بايدن: سنواصل دعم السعودية للدفاع عن أراضيها وأمنها من قوى تدعمها إيران
http://almnatiq.net/?p=946981

اعلن الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، بمواصلة دعم بلاده للسعودية للدفاع عن المملكة ضد القوى المدعومة من إيران .

وقال بايدن أن الحرب المستمرة في اليمن منذ العام 2014 يجب أن تنتهي.

كما أعلن تعيين الدبلوماسي تيموثي ليندركينغ مبعوثا خاصا إلى اليمن .

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