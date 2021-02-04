بايدن: سنواصل دعم السعودية للدفاع عن أراضيها وأمنها من قوى تدعمها إيران

اعلن الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، بمواصلة دعم بلاده للسعودية للدفاع عن المملكة ضد القوى المدعومة من إيران .

وقال بايدن أن الحرب المستمرة في اليمن منذ العام 2014 يجب أن تنتهي.

كما أعلن تعيين الدبلوماسي تيموثي ليندركينغ مبعوثا خاصا إلى اليمن .