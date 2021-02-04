أمير منطقة جازان يشكر المواطن دليح وأبنه على تعازيهما

المناطق - فضة عطيف

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان خالص شكره للمواطن سليمان بن علي دليح وأبنه، من قرية القمري بمحافظة ضمد بجازان على مشاعره الصادقة ومشاركته بتقديم واجب العزاء في وفاة اخيه صاخب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز -رحمه الله-.

وكان المواطن سليمان دليح وأبنه من قرية القمري بمحافظة ضمد ، قد عبرا عن مشاركتهما واجب العزاء لسمو ‏أمير منطقة جازان وكافة اشقاء وأبناء وذوو الفقيد ، بطريقتهما الخاصة عبر مقطع فيديو ونشره بمواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن صورة سمو أمير منطقة جازان وعبرا خلاله عن تعازي الجميع من ابناء المنطقة في الفقيد الراحل -رحمه الله- سائلين الله عزوجل ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته .