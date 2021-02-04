أمير منطقة الجوف يتابع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة

المناطق - واس

تابع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسة بالمنطقة ما تشهده مدن ومحافظات الجوف, مساء اليوم من أمطار خير وبركة تراوحت ما بين متوسطة إلى غزيرة، سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب.

واطمأن سموه على الجهود المبذولة من جميع الإدارات ذات العلاقة, والإجراءات التي اتُخذت بهذا الخصوص, حاثاً الجهات المعنية على تكثيف الجهود بما يضمن السلامة للجميع بإذن الله , سائلاً الله أن يجعلها أمطار خيرٍ وبركة وأن يعم نفعها البلاد والعباد.