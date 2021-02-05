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مركز ثربان يتفنن في نثر الإبداع في مهرجان طريقنا إلى الجنادرية
http://almnatiq.net/?p=946991
المناطق - المجارده

رعى محافظ المجاردة سعيد علي بن دلبوح، مساء أمس الأربعاء، احتفال أهالي مركز ثربان  ضمن فعاليات “طريقنا إلى الجنادرية” في مهرجان المجاردة “شتانا غير” لهذا العام 1442هـ بقرية ربوع بلادي التراثية وسط المحافظة بحضور وكيل المحافظة ومدراء ورؤساء الإدارات الحكومية ومشايخ القبائل والأعيان والمواطنين.

 وافتتح المحافظ المعارض والأركان المصاحبة للاحتفال والتي اشتملت على معرضين للمتاحف التراثية والحضارية ومعرض الكتاب والفن التشكيلي ومعرض الأسر المنتجة وفن التصميم والهدايا والديوانية التراثية التي نظم من خلالها عدد مم الفقرات الشعرية والقصصية والأدبية.

ثم بدأ الاحتفال بالسلام الملكي فالقرآن الكريم ومن ثم استعرض مقدم الحفل معيض سالم الشهري فقرات الحفل التي بداًت بقصيدة شعرية فصحى ألقاها الشاعر هتان صليح الشهري، فمشاركة وطنية لشباب وشابات المركز قدمتها ولاء بنت حسن سالم الشهري ثم قدم أوبريتاً لطلاب مجمع الطلاليع التعليمي.

بعد ذلك جرى عرض فلم وثائقي بعنوان “الإنسان في ثربان” من فكرة وسيناريو عوض سعيد الشهري وإخراج عمر خالد الشهري بمشاركة وأداء مجموعة من أبناء ثربان؛ تلته مسرحية بعنوان “على العهد باقين”؛ فقصيدة نبطية للشاعر سعيد الثرباني.

واختتم الاحتفال بأوبريت شعبي بلوني العرضة والخطوة من كلمات الشاعر راشد الطلاعي بمشاركة فرقة ثربان الشعبية بقيادة الشاعر عواض الثرباني.

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