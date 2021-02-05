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الجيش العراقي يؤكد أهمية التنسيق العسكري مع مصر والأردن

الجيش العراقي يؤكد أهمية التنسيق العسكري مع مصر والأردن
http://almnatiq.net/?p=946994
المناطق - وكالات

أكد اللواء يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الخميس، أهمية التنسيق العسكري مع مصر والأردن.

وقال يحيى رسول في تصريح صحفي، إن “وزارة الدفاع زارت جمهورية مصر واطلعت على المنظومة العسكرية للجيش المصري”.

وأضاف: “مهم جدا أن يكون هناك تنسيقا بين القوات المسلحة العراقية والأردنية والمصرية”، موضحا أن “هذا التنسيق يصب في مصلحة هذه الدول، فمن الممكن أن يكون هناك خطر باتجاه أي دولة من هذه الدول”.

وفي وقت سابق أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حرص بلاده على التعاون مع العراق في جميع المجالات، خاصة الشق العسكري.

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