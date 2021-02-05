بلدي عسير يبحث أسباب تأخر تنفيذ مشاريع أبها

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نفذ المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير، برئاسة رئيس المجلس البلدي اللواء م/ محمد بن سعيد آل بريق ورئيس وأعضاء اللجنة الفنية بالمجلس وبحضور وكيل الأمين للمشاريع المكلف م/ مقرن الشهراني والمختصين بوكالة المشاريع، اليوم الأربعاء، جوله ميدانية على بعض المشاريع التي تنفذها أمانة المنطقة في مدينة أبها.



وبدأت الزيارة لمشروع تحسين ضفاف وادي لعصان وشارع الأربعين في حي الموظفين، وقدم وكيل الأمين شرحًا مفصلًا عن مراحل المشروع، ثم ناقش رئيس المجلس أسباب تأخير المشروع حيث تم ملاحظة بطء سير العمل في الموقع، والذي لم يتحسن بعد الزيارة التي تمت بتاريخ 1442/03/22هـ، وقد يؤدي ذلك إلى عدم تسليم المشروع في الوقت المحدد حيث أن نسبة التأخير كانت ٢٥٪، ؜كما أوضّح المهندس مقرن الشهراني انه لا يوجد عذر مقبول للمقاول في هذا التأخير بحجة نقص المواد أوخلافه، وقد تعهد المقاول المنفذ للمشروع في إنجازة وتسليمه في مدة أقصاها 1442/09/19هـ اي قبل موعده المحدد بثلاثة أشهر.



بعد ذلك أكمل رئيس وأعضاء المجلس والمختصين بالأمانة جولتهم لمشروع نفق أبها مول، وقد قام المهندس على ال مفتاح بشرح لمراحل المشروع والذي وصل نسبة إنجازه ٩٠٪؜ ولم يتبقى سوى بعض الجماليات ثم الطبقة الاخيرة للأسفلت.



واختتم رئيس وأعضاء المجلس والمختصين بالأمانة جولتهم بالوقوف على مشروع سماء أبها الشرقي، واستمع الجميع إلى شرح مفصل عن كامل مكونات المشروع الذي يشتمل على مسطحات خضراء ومسرح وملاعب أطفال ونافورة حيث اتضح للجميع أن العمل يسير بشكل جيد ما ادى الى إنجاز مانسبتة ٣٥٪؜.



وقد وعد وكيل الأمين للتعمير والمشاريع رئيس وأعضاء المجلس البلدي بأن يتم تسليم هذه المشاريع في المدة المتفق عليها.

وفي نهاية الزيارة قدم رئيس المجلس شكره وتقديره للقائمين والمشرفين على هذه المشاريع مع ملاحظة حث مقاول وادي لعصان وشارع الأربعين على تجاوز نسبة التأخير ومواصلة العمل بشكل مستمر متمنياً لهم التوفيق.