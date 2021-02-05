احدث الأخبار

النائب العام يزور الدوائر النيابية في 10 محافظات ويفتتح 3 مقرات جديدة بمنطقة جازان
أبرز المواد
 المملكة ترحب بما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي حيال التزام الولايات المتحدة بالتعاون مع المملكة للدفاع عن سيادتها والتصدي للتهديدات التي تستهدفها
أبرز المواد
 مركز ثربان يتفنن في نثر الإبداع في مهرجان طريقنا إلى الجنادرية
أبرز المواد
 بلدي عسير يبحث أسباب تأخر تنفيذ مشاريع أبها
أبرز المواد
 الجيش العراقي يؤكد أهمية التنسيق العسكري مع مصر والأردن
أبرز المواد
 أمير منطقة الجوف يتابع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة
منطقة الجوف
 أمير منطقة جازان يشكر المواطن دليح وأبنه على تعازيهما
منوعات
 مختصون يناقشون الأبحاث التطبيقية لرفع الكفاءة الإنتاجية للنخيل والتمور
أبرز المواد
 بايدن: سنواصل دعم السعودية للدفاع عن أراضيها وأمنها من قوى تدعمها إيران
أبرز المواد
 الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يوجّه باستخدام تطبيق (توكلنا) للدخول لمقرات الرئاسة وفروعها
أبرز المواد
 الأهلي يعبر الدحيل “بصعوبة”.. ويستعد لبايرن ميونيخ
أبرز المواد
 أمانة تبوك تستنفر فِرقها البشرية والآلية لمواجهة خطر السيول
أبرز المواد
النائب العام يزور الدوائر النيابية في 10 محافظات ويفتتح 3 مقرات جديدة بمنطقة جازان

النائب العام يزور الدوائر النيابية في 10 محافظات ويفتتح 3 مقرات جديدة بمنطقة جازان

أبرز المواد
المملكة ترحب بما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي حيال التزام الولايات المتحدة بالتعاون مع المملكة للدفاع عن سيادتها والتصدي للتهديدات التي تستهدفها

المملكة ترحب بما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي حيال التزام الولايات المتحدة بالتعاون مع المملكة للدفاع عن سيادتها والتصدي للتهديدات التي تستهدفها

أبرز المواد
مركز ثربان يتفنن في نثر الإبداع في مهرجان طريقنا إلى الجنادرية

مركز ثربان يتفنن في نثر الإبداع في مهرجان طريقنا إلى الجنادرية

أبرز المواد
بلدي عسير يبحث أسباب تأخر تنفيذ مشاريع أبها

بلدي عسير يبحث أسباب تأخر تنفيذ مشاريع أبها

أبرز المواد

النائب العام يزور الدوائر النيابية في 10 محافظات ويفتتح 3 مقرات جديدة بمنطقة جازان

النائب العام يزور الدوائر النيابية في 10 محافظات ويفتتح 3 مقرات جديدة بمنطقة جازان
http://almnatiq.net/?p=947034

اختتم معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم, جولته التفقدية لمقرات النيابة العامة في 10 محافظات بمنطقة جازان.
وبدأ المعجب جولته أمس, بزيارة لفرع النيابة العامة بمنطقة جازان ودوائر النيابة العامة في محافظات صامطة و أحد المسارحة وأبوعريش وضمد، وأتمها اليوم الخميس بزيارة دوائر النيابة العامة في صبيا وبيش وفيفا وبني مالك، حيث تضمنت الزيارة تدشين دوائر النيابة في محافظات الريث والعارضة، وافتتاح المبنى الجديد لدائرة النيابة في محافظة العيدابي.
واطلع معالي النائب العام خلال زياراته لدوائر النيابة العامة على سير العمل بها، واستمع لشرح مفصل عن المعايير المطبقة لضمان سلامة الإجراءات النيابية، والتقى عددا من المراجعين واستمع إلى ملاحظاتهم واستفساراتهم، ووجه باتخاذ ما يلزم حيالها .
وحث المعجب منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود لتطوير الأداء الوظيفي تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة, مؤكداً على أصحاب فضيلة أعضاء النيابة العامة وقيادات رجال الأمن في لقاءاته بهم التعاون فيما بينهم تحقيقا للعدالة الناجزة, وأن يراعوا الاختلافات الثقافية والمرجعيات الفكرية للسواح والزائرين للمنطقة، واضعين في اعتبارهم موازنة المصالح كما حث الشرع المطهر.
وفي سياق متصل، أمر النائب العام بتوجيه عدد من المحققين للعمل في دائرة النيابة العامة بمحافظة الداير الحدودية لدعم الجهود الحكومية المتصلة بمكافحة المخدرات.
جدير بالذكر أن جولات معالي النائب العام تأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بالوقوف على جاهزية دوائر النيابة العامة في مختلف مناطق المملكة والالتقاء بالمواطنين والمقيمين عن قرب والاستماع إلى شكاويهم وملاحظاتهم.
وتُعدّ الجولات لمنطقة جازان هي المرحلة الثالثة من الزيارات التفقدية لدوائر النيابة العامة في مناطق المملكة التي بدأها معالي النائب العام بزيارة الدوائر النيابية في منطقتي الرياض ومكة المكرمة.

روابط ذات صلة

المملكة ترحب بما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي حيال التزام الولايات المتحدة بالتعاون مع المملكة للدفاع عن سيادتها والتصدي للتهديدات التي تستهدفها

المملكة ترحب بما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي حيال التزام الولايات المتحدة بالتعاون مع المملكة للدفاع عن سيادتها والتصدي للتهديدات التي تستهدفها
مركز ثربان يتفنن في نثر الإبداع في مهرجان طريقنا إلى الجنادرية

مركز ثربان يتفنن في نثر الإبداع في مهرجان طريقنا إلى الجنادرية
بلدي عسير يبحث أسباب تأخر تنفيذ مشاريع أبها

بلدي عسير يبحث أسباب تأخر تنفيذ مشاريع أبها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*