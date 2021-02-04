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أمطار على منطقة الجوف

أمطار على منطقة الجوف
http://almnatiq.net/?p=947039
المناطق - واس

هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة الجوف، شملت مدينة سكاكا وضواحيها، ومحافظات القريات ودومة الجندل وطبرجل.
‏كما شملت الأمطار مركز صوير وزلوم والشويحطية وطلعة عمار وهديب والرفيعة وخوعاء وقليب خضر وعين الحواس وأبو رواث وأبو عجرم واصفان والرديفة والرافعية والأضارع والعيساوية وميقوع والنبك أبو قصر وبسيطاء والثنية وأم نخيلة، سالت على إثرها الشعاب الصغيرة.
‏جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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