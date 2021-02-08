إبراهيموفيتش يواصل تحطيم الأرقام بعمر 39.. ويتخطى الـ500

المناطق - وكالات

واصل المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش تألقه اللافت في الملاعب الإيطالية، وقاد فريقه أي سي ميلان لانتصار جديد بالدوري الإيطالي.

وسجل زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، الهدفين رقم 500 و501 في مسيرته على مستوى الأندية، خلال مواجهة كروتوني في الدوري الإيطالي، الأحد، ليواصل التألق بعمر 39 عاما.

وسدد المهاجم السويدي، الذي يبلغ عامه 40 في أكتوبر، الهدف الأول في الزاوية العليا لمرمى كروتوني، في الشوط الأول، قبل أن يضيف هدفا ثانيا بعد الاستراحة، من مدى قريب، ليصل إلى هذا العدد من الأهداف على مدار 22 عاما في 9 أندية مختلفة.

وسجل إبراهيموفيتش هدفه الأول على مستوى الأندية مع مالمو في1999 ووصل إلى 18 هدفا مع ناديه السويدي.

وبعد ذلك خاض إبراهيموفيتش عدة تجارب في أياكس (48 هدفا) ويوفنتوس (26 هدفا) وإنتر ميلان (66 هدفا) وبرشلونة (22 هدفا) وميلان (56 هدفا) وباريس سان جيرمان (56 هدفا) ومانشستر يونايتد (29 هدفا) ولوس أنجلوس غلاكسي (53 هدفا) ثم فترته الثانية في ميلان (27 هدفا).

ووصل إبراهيموفيتش إلى 16 هدفا في 17 مباراة في كل المسابقات هذا الموسم مع ميلان، الذي ينافس بقوة على حصد لقب الدوري لأول مرة في 10 سنوات.