احدث الأخبار

أمير الجوف : علينا الحرص جميعًا والتعامل بكل جدية مع الإجراءات الاحترازية
منطقة الجوف
 مصر تؤكد دعم وحدة اليمن واستقرار وسلامة أراضيه
أبرز المواد
 مانشستر سيتي يسحق ليفربول
أبرز المواد
 الخزانة الأمريكية: 100 مليون دولار احتياطيات نقدية لتنظيم داعش في تركيا
أبرز المواد
 إبراهيموفيتش يواصل تحطيم الأرقام بعمر 39.. ويتخطى الـ500
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تسجل 107489 إصابة و 2820 حالة وفاة بكورونا
أبرز المواد
 الأردن تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات دون طيار باتجاه المملكة
أبرز المواد
 “سدايا” توقع مذكرة لتعزيز الذكاء الاصطناعي في نظام الرعاية الصحي بالمملكة
أبرز المواد
 كأس العالم للأندية.. تيغريس المكسيكي “يفجرها” ويصل للنهائي
أبرز المواد
 شرطة الرياض تطيح بأربعة أشخاص تاجروا بالعملة المزيفة
أبرز المواد
 تخفيف الحكم عن 3 متهمين وإطلاق سراحهم العام المقبل بعد تطبيق نظام الأحداث الجديد
أبرز المواد
 تجارة الجوف تنفذ 375 جولة تفتيشية سجلت خلالها 9 مخالفات
أبرز المواد
أمير الجوف : علينا الحرص جميعًا والتعامل بكل جدية مع الإجراءات الاحترازية

أمير الجوف : علينا الحرص جميعًا والتعامل بكل جدية مع الإجراءات الاحترازية

منطقة الجوف
مصر تؤكد دعم وحدة اليمن واستقرار وسلامة أراضيه

مصر تؤكد دعم وحدة اليمن واستقرار وسلامة أراضيه

أبرز المواد
مانشستر سيتي يسحق ليفربول

مانشستر سيتي يسحق ليفربول

أبرز المواد
الخزانة الأمريكية: 100 مليون دولار احتياطيات نقدية لتنظيم داعش في تركيا

الخزانة الأمريكية: 100 مليون دولار احتياطيات نقدية لتنظيم داعش في تركيا

أبرز المواد

مانشستر سيتي يسحق ليفربول

مانشستر سيتي يسحق ليفربول
http://almnatiq.net/?p=948071
المناطق - وكالات

قضى مانشستر سيتي على أي آمال “واقعية” لغريمه ليفربول، للحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما هزمه في الموقعة المنتظرة على استاد أنفيلد، بنتيجة 4-1.

وحقق مانشستر سيتي انتصارا “ساحقا” بأربعة أهداف كاملة مقابل هدف واحد، على مستضيفه ليفربول، ليوسع الفارق بينه وبين ملاحقه إلى 10 نقاط كاملة، مع مباراة مؤجلة لمانشستر سيتي قد ترفع الفارق إلى 13 نقطة.

وكان الألماني إلكاي غوندوغان “عريس” الليلة بلا منازع، حيث ضيع ركلة جزاء لمانشستر سيتي في الشوط الأول، لكنه عاد وسجل هدفين قاتلين في الشوط الثاني.

وتقدم غوندوغان بالتسجيل في الدقيقة 49، قبل أن يعدل النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 63 من ركلة جزاء، بعد مجهود فردي أثمر عن عرقلة في منطقة الجزاء.

ولكن غوندوغان نفسه عاد ليسجل هدف الحسم في الدقيقة 73، مستغلا توغل زميله الإنجليزي فيل فودين من الطرف الأيمن.

و”قتل” الإنجليزي رحيم ستيرلنغ أي أمل لليفربول بالعودة للمباراة، بعد أن سجل برأسه الهدف الثالث، بعد خطأ لا يصدق من حارس مرمى ليفربول أليسون، الذي مرر الكرة بالخطأ لمهاجم مانشستر سيتي بيرناردو سيلفا.

وسجل المتألق الإنجليزي فيل فودين الهدف الرابع، من تسديدة رائعة من جانب المرمى، ليعلن عن فوز ساحق “للسيتيزينس”.

الابن العاق

ويعتبر غوندوغان من أبرز اكتشافات مدرب ليفربول الحالي، يورغن كلوب، حيث أظهره للعالم عندما عملا معا في دورتموند، وكان من لاعبي كلوب المفضلين في الكتيبة الصفراء، قبل أن يفترقا.

وبعد أعوام من عملهما سويا، عاد غوندوغان الأحد لينهي آمال كلوب بالحفاظ على لقب الدوري، بعد أن حققا معا لقب الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند.

وأسقطت الهزيمة ليفربول للمركز الرابع بترتيب الدوري، خلف مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليستر سيتي.

روابط ذات صلة

مصر تؤكد دعم وحدة اليمن واستقرار وسلامة أراضيه

مصر تؤكد دعم وحدة اليمن واستقرار وسلامة أراضيه
الخزانة الأمريكية: 100 مليون دولار احتياطيات نقدية لتنظيم داعش في تركيا

الخزانة الأمريكية: 100 مليون دولار احتياطيات نقدية لتنظيم داعش في تركيا
إبراهيموفيتش يواصل تحطيم الأرقام بعمر 39.. ويتخطى الـ500

إبراهيموفيتش يواصل تحطيم الأرقام بعمر 39.. ويتخطى الـ500

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*