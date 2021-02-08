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الخزانة الأمريكية: 100 مليون دولار احتياطيات نقدية لتنظيم داعش في تركيا

الخزانة الأمريكية: 100 مليون دولار احتياطيات نقدية لتنظيم داعش في تركيا
http://almnatiq.net/?p=948072
المناطق - وكالات

أفاد تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية، نشر تفاصيله موقع متخصص بالشأن التركي، بأن لدى تنظيم داعش الإرهابي احتياطيات نقدية في تركيا تقدر بنحو 100 مليون دولار.

وذكرت الخزانة الأمريكية، بحسب موقع “أحوال” المتخصص في الشؤون التركية، أن لدى داعش شبكات مالية يستطيع الوصول إليها بكل سهولة في تركيا بفضل النظام التركي المالي، الذي يغض الطرف عن كثير من عمليات تهريب الأموال التي تتم على أراضيه للوصول إلى عناصر التنظيم في سوريا بشكل خاص.

ووفقا لـ”سكاي نيوز”، يتلقى داعش تحويلات مالية من تركيا إلى عناصره في سوريا والعراق، حيث يشن هناك هجمات من بين فنية وأخرى.

وكان العراق أعلن النصر على تنظيم داعش الإرهابي في أواخر عام 2017، بينما انهارت “خلافة” التنظيم المزعومة في سوريا بعد معارك الباغوز في ربيع عام 2019.

ومع ذلك، لا يزال التنظيم يحتفظ بوجود في أماكن نائية متواريا عن الأنظار، ويخرج منها لشن هجمات في البلدين.

وبعد هزيمة داعش، تكررت التقارير الغربية التي رصدت تحويل أموال من تركيا إلى عناصر داعش في سوريا بطرقة مختلفة، وبالفعل جرى فرض عقوبات على مؤسسات مالية في تركيا لتعاملها مع التنظيم.

هكذا تتدفق الأموال

وبحسب الخزانة، تتلقى فلول التنظيم في سوريا ما تدفقات نقدية من شركاء مقرهم في تركيا المجاورة ومن مهربين في العراق.

وتمت بعض هذه التحويلات عن طريق الحوالات المحلية، عبر شركات خدمات الأموال في مخيم الهول ، الذي يضم حوالى 50 ألف من أفراد عائلات مقاتلي.

كما تمّ تسليم شحنات نقدية أخرى عن طريق البريد عبر الحدود الصحراوية المفتوحة بين العراق وسوريا، بحسب الخزانة الأمريكية.

وأشارت إلى أن داعش يواصل يواصل جمع الأموال “من خلال ابتزاز شبكات تهريب النفط في شرق سوريا، والاختطاف مقابل فدية التي تستهدف الشركات المدنية والسكان، والنهب وربما تشغيل الشركات الوهمية”.

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