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بلدية بلقرن تنفذ جولات رقابية وتؤكد على تطبيق الاحترازات والاشتراطات الصحية

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بلدية بلقرن تنفذ جولات رقابية وتؤكد على تطبيق الاحترازات والاشتراطات الصحية

بلدية بلقرن تنفذ جولات رقابية وتؤكد على تطبيق الاحترازات والاشتراطات الصحية
http://almnatiq.net/?p=948085
المناطق - بلقرن

نفذت بلدية محافظة بلقرن بإشراف رئيس البلدية جولات على الأسواق والمراكز التجارية والأنشطة الغذائية ذات العلاقة بالمستهلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .
وقال رئيس بلدية بلقرن أحمد عوض البارقي ، أنه وفي ظل التوجيهات الحثيثة الرامية إلى متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فايروس كورونا، وحفاظاً على صحة وسلامة الأفراد في المحافظة، كثفت الفرق الرقابية لقسم صحة البيئة وإدارة الخدمات جولاتها الرقابية المكثفة على المنشآت الغذائية والمطاعم والبوفيهيات والمراكز التجارية وقاعات الأفراح، وذلك للتأكد من مدى تقيدها بالتعليمات والإجراءات الصحية التي تقي من خطر الإصابة بالفايروس وقد قامت الفرق الرقابية ب ١٥٧ جولة تم خلالها رصد ٢٩ مخالفة للإجراءات الاحترازية وتم إغلاق ١٠ منشآت وتطبيق النظام بحقهم.

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