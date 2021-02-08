احدث الأخبار

صقلية.. تملك منزلا بيورو واحد واحصل على 30 ألف دولار
أبرز المواد
 “دوجكوين” بدأت كمزحة.. واكتسحت الأسواق بسبب إيلون ماسك
أبرز المواد
 مدير صحة عسير يحتفي بتخرج ابنه من كلية الملك فيصل الجوية
منطقة عسير
 بلدية بلقرن تنفذ جولات رقابية وتؤكد على تطبيق الاحترازات والاشتراطات الصحية
منطقة عسير
 أمير الجوف : علينا الحرص جميعًا والتعامل بكل جدية مع الإجراءات الاحترازية
منطقة الجوف
 مصر تؤكد دعم وحدة اليمن واستقرار وسلامة أراضيه
أبرز المواد
 مانشستر سيتي يسحق ليفربول
أبرز المواد
 الخزانة الأمريكية: 100 مليون دولار احتياطيات نقدية لتنظيم داعش في تركيا
أبرز المواد
 إبراهيموفيتش يواصل تحطيم الأرقام بعمر 39.. ويتخطى الـ500
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تسجل 107489 إصابة و 2820 حالة وفاة بكورونا
أبرز المواد
 الأردن تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات دون طيار باتجاه المملكة
أبرز المواد
 “سدايا” توقع مذكرة لتعزيز الذكاء الاصطناعي في نظام الرعاية الصحي بالمملكة
أبرز المواد
صقلية.. تملك منزلا بيورو واحد واحصل على 30 ألف دولار

صقلية.. تملك منزلا بيورو واحد واحصل على 30 ألف دولار

أبرز المواد
“دوجكوين” بدأت كمزحة.. واكتسحت الأسواق بسبب إيلون ماسك

“دوجكوين” بدأت كمزحة.. واكتسحت الأسواق بسبب إيلون ماسك

أبرز المواد
مدير صحة عسير يحتفي بتخرج ابنه من كلية الملك فيصل الجوية

مدير صحة عسير يحتفي بتخرج ابنه من كلية الملك فيصل الجوية

منطقة عسير
بلدية بلقرن تنفذ جولات رقابية وتؤكد على تطبيق الاحترازات والاشتراطات الصحية

بلدية بلقرن تنفذ جولات رقابية وتؤكد على تطبيق الاحترازات والاشتراطات الصحية

منطقة عسير

“دوجكوين” بدأت كمزحة.. واكتسحت الأسواق بسبب إيلون ماسك

“دوجكوين” بدأت كمزحة.. واكتسحت الأسواق بسبب إيلون ماسك
http://almnatiq.net/?p=948092

لم يكن أحد يتوقع أن تكتسح “دوجكوين”، وهي عملية مشفرة مغمورة، الأسواق العالمية، لولا تغريدة ترحيبية من الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، بالعملة الجديدة، التي لم تكن معروفة على نطاق واسع من ذي قبل.

فقبل أيام، وتحديدا الخميس الماضي، غرد ماسك على حسابه في تويتر قائلا: “أهلا وسهلا بك”، وأرفق التغريدة بصورة قرد يحمل أسدا صغيرا، في محاكاة لمشهد من فيلم “الأسد الملك”.

لكن ماسك وضع صورته الشخصية مكان وجه القرد، في حين استبدل وجه الكلب بصورة الأسد، في إشارة إلى قدوم عملة جديدة إلى الأسواق العالمية، في محاكاة لقدوم الأسد الصغير إلى الحياة.

وبمجرد أن غرد ماسك مرحبا بالعملة الجديدة، دوجكوين، ارتفعت قيمتها نحو 50 بالمئة، الخميس الماضي، وأصبحت محط اهتمام العديد من المستثمرين والبورصات في العالم، وفق ما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”.

فما هي قصة دوجكوين؟

أطلق زوجان يعملان مبرمجين العملة المشفرة دوجكوين كمزحة عام 2013، من أجل السخرية من سوق العملات الرقمية، واعتبرها كثيرون حينها “البديل الكوميدي” لعملة بيتكوين، وقد تسميتها على اسم كاريكاتير ساخر يعرف باسم (ميم).

وتبلغ القيمة السوقية لدوجكوين نحو 4 مليارات دولار، في حين شهدت التداولات عليها 14 مليار دولار خلال يوم واحد فقط، الأمر الذي يجعلها منافسا جديدة للعملة المشفرة المعروفة، بيتكوين.

وبعد أن سلطت عليها الأضواء في الآونة الأخيرة، دخلت دوجكوين لفترة وجيزة في قائمة العشر الأوائل من حيث القيمة السوقية لأول مرة منذ عام 2015.

وقد ارتفعت أسهم العملة الجديدة المشفرة بوتيرة مذهلة في الآونة الأخيرة بفضل القوة الجديدة لمستثمري التجزئة الافتراضيين، وذلك بنسبة 142 بالمئة الخميس الماضي.

وكانت تغريدة واحدة من ماسك بكلمة واحدة هي “كلب”، في 4 فبراير الجاري، فيلة بارتفاع قيمة دوجكوين بنسبة 20 بالمئة.

روابط ذات صلة

صقلية.. تملك منزلا بيورو واحد واحصل على 30 ألف دولار

صقلية.. تملك منزلا بيورو واحد واحصل على 30 ألف دولار
مصر تؤكد دعم وحدة اليمن واستقرار وسلامة أراضيه

مصر تؤكد دعم وحدة اليمن واستقرار وسلامة أراضيه
مانشستر سيتي يسحق ليفربول

مانشستر سيتي يسحق ليفربول

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*