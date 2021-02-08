احدث الأخبار

أسوأ من كورونا.. تحذيرات من جائحة “أشبه بالموت الأسود”
منوعات
 صقلية.. تملك منزلا بيورو واحد واحصل على 30 ألف دولار
أبرز المواد
 “دوجكوين” بدأت كمزحة.. واكتسحت الأسواق بسبب إيلون ماسك
أبرز المواد
 مدير صحة عسير يحتفي بتخرج ابنه من كلية الملك فيصل الجوية
منطقة عسير
 بلدية بلقرن تنفذ جولات رقابية وتؤكد على تطبيق الاحترازات والاشتراطات الصحية
منطقة عسير
 أمير الجوف : علينا الحرص جميعًا والتعامل بكل جدية مع الإجراءات الاحترازية
منطقة الجوف
 مصر تؤكد دعم وحدة اليمن واستقرار وسلامة أراضيه
أبرز المواد
 مانشستر سيتي يسحق ليفربول
أبرز المواد
 الخزانة الأمريكية: 100 مليون دولار احتياطيات نقدية لتنظيم داعش في تركيا
أبرز المواد
 إبراهيموفيتش يواصل تحطيم الأرقام بعمر 39.. ويتخطى الـ500
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تسجل 107489 إصابة و 2820 حالة وفاة بكورونا
أبرز المواد
 الأردن تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات دون طيار باتجاه المملكة
أبرز المواد
أسوأ من كورونا.. تحذيرات من جائحة “أشبه بالموت الأسود”

أسوأ من كورونا.. تحذيرات من جائحة “أشبه بالموت الأسود”

منوعات
صقلية.. تملك منزلا بيورو واحد واحصل على 30 ألف دولار

صقلية.. تملك منزلا بيورو واحد واحصل على 30 ألف دولار

أبرز المواد
“دوجكوين” بدأت كمزحة.. واكتسحت الأسواق بسبب إيلون ماسك

“دوجكوين” بدأت كمزحة.. واكتسحت الأسواق بسبب إيلون ماسك

أبرز المواد
مدير صحة عسير يحتفي بتخرج ابنه من كلية الملك فيصل الجوية

مدير صحة عسير يحتفي بتخرج ابنه من كلية الملك فيصل الجوية

منطقة عسير

صقلية.. تملك منزلا بيورو واحد واحصل على 30 ألف دولار

صقلية.. تملك منزلا بيورو واحد واحصل على 30 ألف دولار
http://almnatiq.net/?p=948093
المناطق - وكالات

تروينا.. أحدث بلدة إيطالية تتجه إلى بيع منازل رخيصة للغاية في محاولة لاستعادة السكان وسط صناعة السياحة المتضائلة وانتقال المزيد من الناس إلى المدن.

فقط بواحد يورو أو ما يعادل 1.2 دولار أميركي أو نحو 90 بنسا بريطانيا، يمكنك عزيزي القارئ امتلاك بيت، في البلدة الواقعة في مقاطعة “إنا” في جزيرة صقلية الإيطالية.

ليس هذا فحسب، بل تعرض البلدة، التي تغمرها أشعة الشمس في فصل الصيف، للمشترين ما يزيد على 30 ألف دولار لتجديد المنازل في محاولة لاستعادة عدد السكان المتناقص.

وتعد تروينا، التي أطلق عليها ذات مرة اسم “عاصمة صقلية النورماندية”، أحدث بلدة إيطالية تقفز باتجاه بيع المنازل الرخيصة للغاية لإغراء سكان المدينة على العودة إلى المناطق الريفية.

وتأتي هذه الخطوة بعد نزوح جماعي للأشخاص الذين غادروا إلى مناطق مزدحمة في البلاد وتدهور صناعة السياحة وسط قيود الوباء.

ويريد رئيس البلدية، سيباستيانو فابيو فينيتسيا، استعادة مجد القرية السابق، بل إنه عرض تقديم المنحة البالغة قيمتها نحو 30 ألف دولار للقيام ببعض الإصلاحات وأعمال التجديد في المباني المتهالكة.

وإلى جانب لقب “عاصمة صقلية النورماندية، يطلق على تروينا أيضا اسم “شرفة صقلية”، وتتميز بإطلالات بانورامية رائعة من موقعها الواقع في الجبال، بالإضافة إلى سمائها الصافية غير الملوثة، المثالية لمشاهدة النجوم في الليل، ذلك أن منازل وبيوت البلدة مخبأة في 4000 هكتار من الغابات، مع مسارات هادئة مثالية للتنزه وركوب الخيل.

وسبق لرئيس البلدية أن أطلق مثل هذا المشروع في نوفمبر 2020، لكن تم طرح المنازل التي تبلغ تكلفتها 1 يورو للبيع في نهاية يناير مع حوالي 30 منزلا للاختيار من بينها.

ويشترط أن يودع المشتري ما يصل إلى 5000 يورو في البداية، وهي رسوم قابلة للاسترجاع بمجرد انتهاء أعمال التجديد.

ويتم أيضا تشجيع الأعمال الموفرة للطاقة من خلال منحة قدرها 10 آلاف يورو للأعمال الصديقة للبيئة.

وقال عمدة فينيسيا لشبكة سي إن إن: “أريد إنقاذ منطقتنا القديمة من الموت واستعادة عظمتها المفقودة، عندما كانت عاصمة نورمان في صقلية.. يجب إعادة تصميم البيئة الحضرية القديمة بالكامل، وأعتزم القيام بذلك بسرعة”.

ولتسريع المبيعات، أنشأ العمدة فريقا متعدد اللغات يمكنه المساعدة في الإسكان والخبرة القانونية.

روابط ذات صلة

أسوأ من كورونا.. تحذيرات من جائحة “أشبه بالموت الأسود”

أسوأ من كورونا.. تحذيرات من جائحة “أشبه بالموت الأسود”
“دوجكوين” بدأت كمزحة.. واكتسحت الأسواق بسبب إيلون ماسك

“دوجكوين” بدأت كمزحة.. واكتسحت الأسواق بسبب إيلون ماسك
مصر تؤكد دعم وحدة اليمن واستقرار وسلامة أراضيه

مصر تؤكد دعم وحدة اليمن واستقرار وسلامة أراضيه

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*