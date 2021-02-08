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بلدية القطيف تتلف أكثر من 2400 كلجم أسماك فاسدة من سوق الأسماك المركزي ضمن جولاتها المشتركة مع الجهات ذات العلاقة

بلدية القطيف تتلف أكثر من 2400 كلجم أسماك فاسدة من سوق الأسماك المركزي ضمن جولاتها المشتركة مع الجهات ذات العلاقة

المنطقة الشرقية

بلدية القطيف تتلف أكثر من 2400 كلجم أسماك فاسدة من سوق الأسماك المركزي ضمن جولاتها المشتركة مع الجهات ذات العلاقة

بلدية القطيف تتلف أكثر من 2400 كلجم أسماك فاسدة من سوق الأسماك المركزي ضمن جولاتها المشتركة مع الجهات ذات العلاقة
http://almnatiq.net/?p=948194
القطيف - المناطق

نفذت بلدية محافظة القطيف بالتعاون مع مركز أبحاث الثروة السمكية بالمنطقة ‫الشرقية، والجهات الأمنية، وهيئة الغذاء والدواء، أمس الأحد الموافق 25 جمادى الثاني 1442هـ، جولات رقابية على سوق الأسماك المركزي في القطيف، وذلك لضمان سلامة الأسماك المتداولة و سلامة العاملين، والتي تأتي استكمالًا للحملات المشتركة لبلدية محافظة ‫القطيف، والجهات ذات العلاقة.

وأوضح رئيس بلدية القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، أن البلدية، وخلال الجولات أتلفت أكثر من 2429 كيلوجرام من الأسماك التي ظهرت عليها علامات التلف والفساد والغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك لسوء الحفظ والتخزين.

وقال المهندس محمد الحسيني أن الجولات التي تنفذها البلدية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تأتي في إطار مسؤولياتها بمراقبة الأسواق، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والاحترازية، مؤكدا استمرار الحملات الرقابية على كافة الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، كما أكد تكثيف نشاط البلدية الرقابي لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وسلامة الأغذية، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على الصحة العامة، والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأبان بأن الجولات، أسفرت عن ضبط 2429 كيلوجرام من الأسماك التالفة، من بسطات سوق الأسماك، مشددا على الفرق الرقابية بتكثيف الرقابة من أجل الوقوف على سلامة البضاعة المعروضة، مضيفاً بأن البلدية عمدت إلى اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه الباعة المخالفين، إضافة إلى إتلاف الأسماك الفاسدة.

ودعا رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني الجميع إلى التعاون مع البلدية بالتواصل في حال الاشتباه بأي منتج أو وجود ملاحظات عليه من خلال مركز «940»، أو وسائل التواصل المخصصة لذلك.

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