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“الزكاة والدخل” تضبط أكثر من 500 مخالفة ضريبية في سبعة أيام

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“الزكاة والدخل” تضبط أكثر من 500 مخالفة ضريبية في سبعة أيام

“الزكاة والدخل” تضبط أكثر من 500 مخالفة ضريبية في سبعة أيام
http://almnatiq.net/?p=948195
المناطق_واس

نفذت الفرق الرقابية والتفتيشية بالهيئة العامة للزكاة والدخل 3,388 زيارة تفتيشية في الأسواق والمحلات التجارية بمختلف مدن ومحافظات المملكة الأسبوع الماضي، تم خلالها ضبط 505 مخالفات لأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.
وشملت الزيارات التفتيشية عدة قطاعات، من ضمنها: البيع بالتجزئة، والتجارة العامة، والسيارات، إذ تنوعت المخالفات المضبوطة بين تحصيل ضريبة أعلى من النسبة الأساسية، وعدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الضريبية، بالإضافة إلى وجود خطأ في الرقم الضريبي على الفاتورة.
وأوضحت الهيئة بأن جزءاً كبيراً من المخالفات المضبوطة كان بفضل بلاغات المستهلكين الواردة إليها حول العديد من المخالفات الضريبية في المحلات التجارية، حيث ورد إلى قسم الرقابة والتفتيش في الهيئة 212 بلاغاً في نفس الفترة.
وبينت هيئة الزكاة والدخل أن الزيارات تأتي في سياق الجهود الرقابية التي تنفذها الهيئة بواسطة فرق التفتيش الميداني، بهدف تعزيز درجة الالتزام الضريبي لدى المكلفين، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة.
وجَدَّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.
ودعت المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وذلك عبر الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو من خلال التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.

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