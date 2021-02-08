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بلدية النعيرية تتلف أكثر من ألف كلغم مواد غذائية فاسدة من شقة حولتها عمالة مستودع

بلدية النعيرية تتلف أكثر من ألف كلغم مواد غذائية فاسدة من شقة حولتها عمالة مستودع
http://almnatiq.net/?p=948201
النعيرية- المناطق

أتلفت بلدية محافظة النعيرية، أمس الاثنين، (1065) كيلو جرام مواد غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك داخل شقة سكنية حولتها عمالة تعمل في أحد المحلات التجارية مستودع ومكان لتحضير الأطعمة، وتأتي في إطار حملاتها التفتيشية والرقابية بالمحافظة.

وأكد رئيس بلدية محافظة النعيرية المهندس نايف بن ناصر الرجباني على استمرار البلدية في تكثيف نشاطها الرقابي على كافة المنشآت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة للمواطنين بالمحافظة, للتأكد من سلامة الغذاء ومواصلة أعمال الإصحاح البيئي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والوقاية منه.

وأشار إلى أن إدارة الخدمات ومراقبي قسم صحة البيئة بالبلدية بالتعاون مع الجهات الأمنية بالمحافظة، قاموا بمصادرة وإتلاف كامل الكمية المضبوطة من المستودع، والذي اتضح أنه غير مرخص و غير مطابق لأدنى الاشتراطات الصحية بسبب ثبوت فسادها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم إغلاقه لإكمال باقي الاجراءات النظامية.

وأضاف المهندس الرجباني إلى أن المخالفات التي تم رصدها تمثلت في عدم صلاحية المواد للاستهلاك الآدمي، وعدم ترخيص المستودع ومخالفة الشروط الصحية العامة وتدني مستوى النظافة العامة ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد وعدم وجود شهادات صحية ووجود مواد مجهولة المصدر.

وقال المهندس الرجباني أن البلدية تسعى جاهدة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين من خلال الجولات الرقابية الدورية التي يقوم بها مراقبي قسم صحة البيئة بالبلدية عبر إلزام المنشآت بتطبيق كافة الاشتراطات الصحية المطلوبة وتطبيق النظام بحق المخالفين, ودعا الجميع إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي ملاحظات أو شكاوي مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بالتباعد الاجتماعي والإبلاغ عن المخالفات من قبل المنشآت من خلال مركز 940.

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