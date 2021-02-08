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أمير الشرقية يستقبل سفيرجمهورية السودان

أمير الشرقية يستقبل سفيرجمهورية السودان
http://almnatiq.net/?p=948202
الدمام - المناطق

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين) السفير السوداني لدى المملكة السيد عادل بشير حسن بشير بمناسبة بدء فترة عمله في المملكة.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين.

ونوه سمو الأمير بمتانة العلاقات بين المملكة والسودان وحجم التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات، كما أشاد سموه بالجالية السودانية المقيمة في المملكة وما يتمتعون به من دماثة خلق وخصال طيبة .

من جانبه عبر السفير السوداني لدى المملكة عن الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية على حفاوة الاستقبال.

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