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نائب أميرالشرقية يستقبل رئيس المحكمة العامة بالجبيل المعين حديثاً

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المنطقة الشرقية

نائب أميرالشرقية يستقبل رئيس المحكمة العامة بالجبيل المعين حديثاً

نائب أميرالشرقية يستقبل رئيس المحكمة العامة بالجبيل المعين حديثاً
http://almnatiq.net/?p=948203
الدمام - المناطق

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين) فضيلة رئيس المحكمة العامة بالجبيل المعين حديثاً الشيخ سلطان بن عبدالله القحطاني .

ونوه سموه بما شهده مرفق القضاء من نقلات نوعية، وقفزات تقنية، في ظل الدعم السخي والكريم من القيادة الرشيدة -أعزها الله- ، متمنياً سموه للشيخ القحطاني التوفيق في مهام عمله.

من جهته قدم رئيس المحكمة العامة بالجبيل الشيخ القحطاني شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على دعمهما للقضاء، وحرصهما على تحقيق العدالة، والحفاظ على استقلالية القضاء وضمانه لحقوق جميع الأطراف.

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